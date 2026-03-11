Nelle materie prime critiche, l'alluminio occupa un posto di primo piano per il suo ruolo strategico nelle tecnologie energetiche: dalla generazione alla trasmissione, dallo stoccaggio alla conservazione dell'energia. Tuttavia, una quota significativa di questo metallo prezioso rischia di disperdersi in applicazioni a basso valore aggiunto o di essere esportata all'estero, vanificando decenni di investimenti nell'industria automobilistica nordamericana. Un gruppo di ricercatori del Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory (ORNL), in Tennessee, ha sviluppato una soluzione concreta a questo problema: una nuova lega denominata RidgeAlloy, capace di trasformare alluminio riciclato di bassa qualità in materiale strutturale affidabile per l'industria automotive, aprendo la strada a una filiera domestica più efficiente e sostenibile.

Il contesto che ha motivato questa ricerca è demograficamente preciso. Intorno al 2015, sul mercato statunitense iniziarono a comparire veicoli ad alto contenuto di alluminio: tra i primi e più diffusi, il Ford F-150, uno dei modelli a grande scala con carrozzeria in lega leggera. Quei veicoli, oggi ampiamente diffusi sulle strade americane, si avvicineranno alla fine del loro ciclo di vita entro i primi anni del 2030. Le proiezioni indicano che i sistemi di riciclo nordamericani potrebbero ricevere fino a 350.000 tonnellate annue di lamiera in alluminio da carrozzeria dismessa, una quantità che rappresenta sia una sfida logistica sia un'opportunità industriale straordinaria.

Il problema fondamentale che ha finora impedito il riutilizzo di questo materiale in componenti strutturali risiede nella contaminazione introdotta durante il processo di frantumazione dei veicoli a fine vita. Rivetti, fastener e altri elementi ferrosi si mescolano all'alluminio durante la triturazione, introducendo quantità variabili di ferro nell'impasto metallico. Questa contaminazione rende la composizione chimica del rottame imprevedibile e degrada le proprietà meccaniche, escludendo il materiale dai rigorosi standard richiesti per le leghe strutturali automotive. Come ha spiegato Alex Plotkowski, group leader del Computational Coupled Physics presso ORNL, "si può riproporre l'alluminio post-consumo in qualcosa di non strutturale come i blocchi motore, ma non avrà le proprietà necessarie per applicazioni strutturali ad alto valore". Il risultato è che la maggior parte dei componenti leggeri per veicoli continua a essere prodotta con alluminio primario estratto da bauxite, un processo ad altissimo consumo energetico.

La strategia adottata dal team ORNL si basa su un approccio di progettazione mirata delle leghe che integra strumenti computazionali avanzati con la caratterizzazione sperimentale a livello atomico. Nella fase computazionale, i ricercatori hanno eseguito oltre due milioni di calcoli tramite simulazioni ad alto rendimento per identificare le combinazioni di elementi chimici in grado di garantire le proprietà meccaniche desiderate — resistenza, duttilità e tenacità in caso di impatto — anche in presenza di livelli elevati di ferro e silicio derivanti dalla contaminazione del rottame.

"Il team ha avanzato da un concetto teorico a una dimostrazione su scala reale di una nuova lega in soli 15 mesi: un ritmo di innovazione senza precedenti nello sviluppo di leghe strutturali complesse." — Allen Haynes, direttore del Light Metals Core Program, ORNL

La caratterizzazione sperimentale si è avvalsa di tecniche di diffrazione di neutroni condotte presso la Spallation Neutron Source dell'ORNL, una struttura del DOE Office of Science aperta alla comunità scientifica internazionale. I neutroni, a differenza dei raggi X, penetrano i materiali metallici densi senza causare danni, permettendo di osservare le strutture interne e le trasformazioni di fase su scala atomica. Questi esperimenti hanno consentito al gruppo di Amit Shyam, leader dell'Alloy Behavior and Design Group, di comprendere con precisione in che modo i diversi contaminanti influenzano le prestazioni della lega, gettando le basi per una formulazione chimica ottimizzata.

La composizione finale di RidgeAlloy combina alluminio, magnesio, silicio, ferro e manganese in proporzioni specificamente studiate per tollerare le variazioni composizionali tipiche del rottame misto da carrozzeria, garantendo al contempo le proprietà strutturali richieste. Un aspetto particolarmente rilevante sotto il profilo della sostenibilità energetica è che, secondo le stime del team, l'utilizzo di alluminio rifuso da rottame al posto dell'alluminio primario consente una riduzione fino al 95% dell'energia necessaria per la lavorazione del componente finale.

La validazione su scala industriale ha coinvolto una catena produttiva reale. La società PSW Group's Trialco Aluminum di Chicago ha prodotto lingotti di alluminio riciclato partendo da lamiera mista da carrozzeria, formulati secondo le specifiche di RidgeAlloy. Questi lingotti sono stati successivamente inviati a Falcon Lakeside Manufacturing nel Michigan, dove sono stati fusi e colati in componenti automotive tramite pressofusione ad alta pressione, la tecnologia standard dell'industria per la produzione di parti strutturali in lega leggera. I test hanno confermato che i componenti ottenuti soddisfano i requisiti di resistenza meccanica, resistenza alla corrosione e duttilità necessari per applicazioni impegnative come sottoscocche, elementi di telaio e altre parti strutturali critiche.

Plotkowski ha sottolineato che il componente scelto per questa prima dimostrazione aveva dimensioni medie e complessità moderata, precisando che "l'obiettivo finale è arrivare a colare parti più grandi, forse anche gigacasting automotive, ma questo è il primo passo". Il riferimento ai gigacasting — getti monolitici di grandi dimensioni che stanno ridefinendo l'architettura strutturale delle automobili moderne — indica la traiettoria tecnologica verso cui il gruppo di ricerca intende orientarsi nelle fasi successive dello sviluppo.

Le proiezioni sul potenziale impatto industriale sono significative: entro i primi anni del 2030, RidgeAlloy potrebbe abilitare la produzione di getti strutturali in alluminio riciclato per volumi equivalenti ad almeno la metà dell'attuale produzione annua di alluminio primario negli Stati Uniti, contribuendo a ridurre la dipendenza dalle importazioni — il Paese importa la maggior parte del proprio alluminio primario — e a rafforzare le catene di approvvigionamento domestiche. Il vantaggio economico sarebbe duplice: riduzione dei costi energetici di lavorazione e valorizzazione di un flusso di materiale che oggi viene in gran parte svalutato o esportato.

Le potenziali applicazioni di RidgeAlloy si estendono oltre il settore automotive tradizionale. Il team ORNL ha identificato possibili utilizzi in attrezzature industriali e agricole, sistemi aerospaziali, generatori di energia mobile, veicoli fuoristrada come motoslitte e motociclette, e veicoli marini. Questo ampliamento del campo applicativo riflette la versatilità della lega e la sua capacità di rispondere a esigenze strutturali diverse, purché il processo produttivo preveda la pressofusione ad alta pressione.