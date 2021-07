Astronomo amatoriale scopre una nuova luna di Giove

L’astronomo dilettante Kai Ly ha dimostrato la scoperta di una nuova luna in orbita attorno a Giove. Come riportato da Space.com (potete leggere l’articolo a questo link) , Ly è stato in grado di fare la scoperta esaminando attentamente le immagini del Canada-France-Hawaii Telescope risalenti al 2003. La scoperta è avvenuta mentre si stavano analizzando le immagini delle lune di Giove scoperte dagli astronomi di recente. Mentre Ly esaminava le immagini, ha trovato tre potenziali lune che gli astronomi sono stati in grado di osservare e seguire per diverse notti. Nel corso del tempo, due degli oggetti sono scomparsi, confermando che non orbitano attorno a Giove. Uno, tuttavia, ha continuato ad apparire più e più volte, nei successivi quindici anni.

Europa, la luna ghiacciata di Giove. Crediti: NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center



Le osservazioni di Ly hanno avuto conferma per quindici anni, quindi dal 2003 fino al 2018, tempo attendibile per le scoperte astronomiche. Nel complesso, Ly ha catturato immagini della luna in settantasei diverse occasioni e l’ha osservato da tre diversi osservatori. Quanto a come Ly si senta riguardo alla scoperta, egli sembra molto soddisfatto ma resta comunque umile.

“Sono orgoglioso di dire che questa è la prima luna planetaria scoperta da un astronomo dilettante!” Ly ha riferito alla stampa, ma ha anche aggiunto che è, tuttavia, “solo un membro tipico” del gruppo Carme. (Il gruppo Carme è un gruppo di lune che orbita attorno a Giove. La sua luna più grande viene chiamata, appunto, Carme).

Carme è la luna più importante di Giove, e non ha avuto una identificazione precipua fino al 1975, quando veniva ancora chiamata Giove XI. Da essa derivano altre lune retrograde irregolari in orbita attorno a Giove ad una distanza compresa tra ventitré e ventiquattro Gm e ad un’inclinazione di circa 165 gradi.

