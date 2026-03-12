La transizione verso l'agricoltura, avvenuta in modo indipendente in diverse regioni del pianeta nell'arco degli ultimi 10.000 anni, ha rappresentato uno dei cambiamenti più profondi nella storia biologica della nostra specie. Un nuovo studio condotto dal team di Laura Colbran dell'Università della Pennsylvania offre oggi la mappa più dettagliata mai realizzata dell'evoluzione umana recente, dimostrando che popolazioni geograficamente distanti hanno risposto a pressioni ambientali simili attraverso adattamenti genetici convergenti — e talvolta persino identici. La ricerca, basata sull'analisi comparata di oltre 7.000 genomi antichi e moderni, apre una finestra senza precedenti sui meccanismi selettivi che hanno plasmato il genoma umano contemporaneo.

Il punto di forza metodologico dello studio risiede nell'utilizzo sistematico del DNA antico come riferimento evolutivo diretto. I genomi antichi, provenienti prevalentemente dagli ultimi 10.000 anni, sono stati impiegati per costruire un modello predittivo di come dovrebbero apparire i genomi moderni in assenza di selezione naturale. Confrontando questo scenario ipotetico con i genomi attuali di individui viventi, i ricercatori hanno identificato le discrepanze, ovvero i segnali di selezione, che rivelano dove l'evoluzione ha effettivamente agito. "Il DNA antico ci permette di osservare la storia genetica in tempo reale, per così dire, mentre molti altri metodi cercano di inferirla indirettamente," spiega Colbran.

Studi precedenti sull'evoluzione recente si erano concentrati quasi esclusivamente sull'Europa, dove la raccolta di genomi antichi e moderni è più sistematica. Il nuovo lavoro, invece, ha esteso l'analisi a popolazioni di tutto il mondo, sfruttando la crescente disponibilità di dati genomici extra-europei. Questo allargamento geografico ha consentito di identificare in totale 31 segnali di selezione, molti dei quali condivisi tra popolazioni diverse — una conferma sperimentale dell'ipotesi della selezione parallela, finora solo teorizzata ma mai dimostrata su questa scala.

Tra i risultati più significativi emerge il caso del gene FADS1, che codifica per un enzima cruciale nella conversione degli acidi grassi a catena corta — abbondanti nelle piante — in acidi grassi a catena lunga tipici delle proteine animali. Meno di un quarto degli individui più antichi analizzati possedeva la variante genetica che potenzia l'espressione di FADS1. Oggi, quella stessa variante è presente in oltre tre quarti della popolazione in Europa, Giappone e Cina settentrionale, indicando una pressione selettiva intensa e prolungata associata all'adozione di diete a base vegetale. Particolarmente interessante è la dinamica temporale: in Europa la forza della selezione è rimasta costante nelle ultime 300 generazioni, mentre in Asia orientale si è intensificata nelle ultime 100 generazioni.

"Le varianti sotto selezione in una popolazione sono significativamente arricchite in popolazioni diverse: questo suggerisce che la selezione è parallela tra popolazioni diverse, un'ipotesi formulata in passato ma mai dimostrata prima."

Un secondo caso di studio riguarda il gene ADH1B, che codifica per l'enzima alcol deidrogenasi 1B. È noto da tempo che una variante di questo gene, diffusa in Asia orientale, converte rapidamente l'alcol in acetaldeide — una sostanza tossica responsabile di sintomi sgradevoli come il rossore al viso — e si ritiene sia stata selezionata positivamente perché scoraggia il consumo di alcol. Colbran definisce questa variante "il segnale di selezione più forte osservabile in Asia orientale." Ma la sorpresa è arrivata dall'analisi europea: pur essendo assente negli europei antichi, lo studio ha rilevato segnali altrettanto forti di selezione a carico dello stesso enzima, legati però a varianti diverse che ne modificano i livelli di espressione o l'attività funzionale. Ulteriori ricerche saranno necessarie per identificare con precisione la variante coinvolta e il suo preciso effetto biologico, ma i dati indicano quasi certamente un adattamento indipendente al consumo di bevande alcoliche.

Lo studio ha anche esplorato tratti poligenici complessi, ovvero caratteristiche influenzate da centinaia di varianti genetiche contemporaneamente, come il rapporto vita-fianchi. Contrariamente alle aspettative — un rapporto vita-fianchi elevato è associato a maggiore fertilità, il che avrebbe potuto favorire una selezione direzionale verso valori più alti — i dati rivelano un meccanismo di selezione stabilizzante: esiste un valore ottimale verso il quale le popolazioni tendono a convergere, con variazioni contestuali tra gruppi diversi. "Si tratta di un risultato davvero interessante perché osserviamo una selezione stabilizzante," ha commentato Colbran, sottolineando come il valore ottimale possa spostarsi leggermente in funzione del contesto ambientale e culturale specifico di ciascuna popolazione.

La comunità scientifica ha accolto lo studio con apprezzamento per la solidità metodologica. Alexander Gusev dell'Università di Harvard ha sottolineato come l'arricchimento di varianti sotto selezione condivise tra popolazioni diverse costituisca una dimostrazione empirica della selezione parallela. Yassine Souilmi dell'Università di Adelaide, in Australia, ha evidenziato come il nuovo approccio computazionale abbia permesso di identificare regioni del genoma non precedentemente note come bersagli di selezione, ampliando significativamente il catalogo degli adattamenti umani recenti rispetto a quanto già documentato dalla letteratura.

I risultati attuali rappresentano, secondo Colbran stessa, solo la superficie di un fenomeno molto più vasto. La disponibilità crescente di genomi sequenziati — in particolare provenienti da popolazioni non europee, storicamente sottorappresentate nelle banche dati genomiche — aprirà nei prossimi anni nuove finestre sulla diversità degli adattamenti umani recenti. La comprensione di quali geni siano stati modellati dalla selezione negli ultimi millenni ha implicazioni non solo per la paleoantropologia, ma anche per la medicina di precisione: molte delle varianti oggi associate a rischio di malattie metaboliche, cardiovascolari e legate al metabolismo dei nutrienti potrebbero essere il residuo di adattamenti che in contesti ancestrali conferivano un vantaggio selettivo misurabile.