Nella Via Lattea, a pochi anni luce dal buco nero supermassiccio Sagittarius A*, potrebbe celarsi uno strumento naturale straordinario per mettere alla prova la teoria della relatività generale di Einstein nelle condizioni più estreme mai osservate. Ricercatori della Columbia University, nell'ambito dell'iniziativa Breakthrough Listen dedicata alla ricerca di segnali di civiltà extraterrestri, hanno individuato un candidato pulsar millisecondo con un periodo di rotazione di appena 8,19 millisecondi, collocato in una posizione privilegiata per testare le previsioni della fisica gravitazionale. La scoperta, guidata da Karen I. Perez, dottoranda recentemente laureata alla Columbia, è stata pubblicata su The Astrophysical Journal e rappresenta il risultato di una delle indagini radio più sensibili mai condotte nella regione galattica centrale.

I pulsar sono stelle di neutroni, residui densissimi di stelle massicce collassate, che ruotano vorticosamente su se stesse generando intensi campi magnetici. Questi oggetti cosmici emettono fasci concentrati di onde radio dai loro poli magnetici che, mentre la stella ruota, spazzano lo spazio circostante come il fascio luminoso di un faro. Quando raggiungono la Terra, questi impulsi radio mostrano una regolarità temporale straordinaria, trasformando i pulsar in autentici orologi cosmici di precisione. I pulsar millisecondo, come il candidato appena individuato, rappresentano la categoria più stabile: la loro rotazione ultraveloce garantisce una prevedibilità temporale che li rende strumenti ideali per misurazioni di altissima precisione.

La posizione del candidato pulsar risulta particolarmente promettente dal punto di vista scientifico. Sagittarius A*, il gigante gravitazionale al centro della nostra galassia, contiene una massa equivalente a circa quattro milioni di volte quella del Sole, esercitando un'influenza gravitazionale così intensa da deformare profondamente lo spazio-tempo circostante. Come ha spiegato Slavko Bogdanov, ricercatore del Columbia Astrophysics Laboratory e coautore dello studio, qualsiasi influenza esterna su un pulsar, come l'attrazione gravitazionale di un oggetto massiccio, introduce anomalie nell'arrivo regolare degli impulsi radio, anomalie che possono essere misurate e modellate con grande accuratezza.

Quando gli impulsi attraversano la regione prossima a un oggetto estremamente massiccio, possono subire deflessioni e ritardi temporali dovuti alla curvatura dello spazio-tempo, esattamente come predetto dalla teoria della relatività generale di Einstein

La conferma dell'esistenza di questo pulsar e la misurazione precisa del suo timing potrebbero aprire una finestra osservativa senza precedenti. Tracciare il comportamento di un orologio cosmico così preciso immerso nel campo gravitazionale estremo di Sagittarius A* permetterebbe agli astrofisici di verificare le previsioni relativistiche con un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Le distorsioni temporali e spaziali previste dalla relatività generale diventerebbero osservabili attraverso le minuscole variazioni nel ritmo degli impulsi, offrendo un laboratorio naturale per la fisica fondamentale in condizioni impossibili da riprodurre artificialmente.

Il Breakthrough Listen Galactic Center Survey, da cui proviene questa scoperta, si distingue per la sua sensibilità eccezionale nell'esplorazione radio della caotica regione centrale della Via Lattea, un ambiente caratterizzato da intense emissioni elettromagnetiche, nubi di gas denso e polveri che rendono particolarmente sfidante l'individuazione di segnali deboli. Nonostante l'obiettivo primario del progetto Breakthrough Listen sia la ricerca di segnali tecnologici prodotti da civiltà extraterrestri, l'indagine sistematica delle frequenze radio produce regolarmente scoperte astrofisiche di grande rilevanza.

Data la potenziale importanza scientifica della scoperta, sono attualmente in corso osservazioni di follow-up per determinare definitivamente se il candidato sia un autentico pulsar. I ricercatori hanno deciso di rendere pubblicamente disponibili i dati raccolti, incoraggiando la collaborazione scientifica globale: team di ricerca in tutto il mondo possono ora condurre analisi indipendenti ed esplorare quesiti scientifici correlati, secondo la migliore tradizione della scienza aperta.

Come ha sottolineato Karen I. Perez, attendiamo con interesse ciò che le osservazioni di follow-up potranno rivelare su questo candidato pulsar. Se confermato, potrebbe aiutarci a comprendere meglio sia la nostra stessa galassia, sia la relatività generale nel suo complesso. La conferma richiederà osservazioni prolungate per caratterizzare con precisione il periodo di rotazione e identificare eventuali perturbazioni orbitali, operazioni che potrebbero richiedere mesi di raccolta dati con radiotelescopi di nuova generazione. L'eventuale validazione trasformerebbe questo oggetto celeste in uno strumento di misura unico per sondare i limiti delle nostre teorie fisiche fondamentali, aprendo nuove prospettive nella comprensione della gravità nelle sue manifestazioni più estreme.