La biologia cellulare si fonda da decenni su una distinzione apparentemente netta: il nucleo è il custode del genoma, mentre le reazioni metaboliche avvengono nei mitocondri e nel citoplasma. Uno studio pubblicato su Nature Communications sfida questa separazione concettuale con evidenze sperimentali di notevole portata, dimostrando che oltre 200 enzimi metabolici si trovano fisicamente legati al DNA umano all'interno del nucleo cellulare. La scoperta, condotta dal Centre for Genomic Regulation di Barcellona, apre scenari inediti sulla biologia dei tumori e sui meccanismi di risposta alle terapie oncologiche.

Il gruppo di ricerca, guidato dalla dottoressa Sara Sdelci come autrice corrispondente, ha impiegato una tecnica specializzata per isolare le proteine fisicamente ancorate alla cromatina, ovvero il complesso di DNA e proteine che costituisce il materiale genetico impacchettato all'interno del nucleo. Attraverso questo approccio, i ricercatori hanno analizzato 44 linee cellulari tumorali e 10 tipi di cellule sane derivate da dieci tessuti differenti, ottenendo così un panorama di confronto sufficientemente ampio da evidenziare pattern sistematici e non casuali.

Ciò che ha colpito immediatamente il team è la proporzione degli enzimi metabolici rispetto al totale delle proteine associate alla cromatina: circa il 7% di tutte le proteine legate al DNA appartiene a questa categoria funzionale. Una quota tutt'altro che trascurabile, che suggerisce l'esistenza di quello che i ricercatori definiscono una sorta di "mini metabolismo nucleare", un network metabolico autonomo e localizzato operante all'interno del nucleo stesso.

Particolarmente sorprendente è stata l'identificazione di enzimi coinvolti nella fosforilazione ossidativa, il processo mitocondriale responsabile della produzione della maggior parte dell'energia cellulare sotto forma di ATP, come residenti abituali del nucleo. La logica tradizionale avrebbe escluso a priori questi enzimi dall'ambiente nucleare, eppure la loro presenza risulta sistematica e replicabile. Ancora più interessante è la distribuzione differenziale osservata tra i vari tumori: gli enzimi della fosforilazione ossidativa erano ampiamente presenti nelle cellule di carcinoma mammario, mentre risultavano quasi assenti nelle cellule di tumore polmonare. Questa distinzione è stata confermata anche analizzando campioni bioptici prelevati direttamente da pazienti oncologici, rafforzando la solidità del dato sperimentale.

"Stiamo trattando metabolismo e regolazione del genoma come due universi separati, ma il nostro lavoro suggerisce che dialogano tra loro, e le cellule tumorali potrebbero sfruttare questi dialoghi per sopravvivere", afferma il dottor Savvas Kourtis, primo autore dello studio.

La ricerca ha prodotto anche evidenze funzionali, non solo descrittive. Gli esperimenti condotti dal team si sono concentrati su un gruppo specifico di enzimi responsabili della sintesi di molecole necessarie per la replicazione e la riparazione del DNA. I risultati mostrano che questi enzimi si concentrano nelle regioni di cromatina danneggiate quando si verifica una rottura del materiale genetico, comportandosi come reclute che accorrono dove il genoma ha bisogno di essere riparato.

Un caso emblematico riguarda l'enzima IMPDH2, coinvolto nella biosintesi dei nucleotidi purinici. Il suo comportamento si è rivelato radicalmente diverso a seconda della sua localizzazione cellulare: quando costretto a rimanere nel nucleo, l'enzima contribuiva attivamente alla stabilità del genoma; quando confinato nel citoplasma, influenzava percorsi biologici completamente diversi. Questa dipendenza dal contesto spaziale costituisce una delle osservazioni più significative dell'intero studio, poiché dimostra che la funzione di una proteina non dipende solo dalla sua struttura chimica, ma anche dalla sua collocazione all'interno della cellula.

Il concetto di "impronta metabolica nucleare" elaborato dai ricercatori sintetizza l'osservazione che ogni tipo cellulare, ogni tessuto e ogni forma tumorale presenta una configurazione distintiva degli enzimi metabolici sul proprio DNA. Questa firma potrebbe rivelarsi un nuovo strumento diagnostico: identificare quali enzimi sono presenti sulla cromatina di cellule tumorali potrebbe aiutare a caratterizzare il tipo di cancro o a prevederne il comportamento in risposta alle terapie. Come sottolinea la dottoressa Sdelci, "potrebbe contribuire a spiegare perché tumori di diversa origine, anche quando portano le stesse mutazioni, rispondono spesso in modo molto diverso alla chemioterapia, alla radioterapia o agli inibitori mirati".

Sul piano terapeutico, le implicazioni sono ancora da esplorare con cautela. Alcune terapie oncologiche agiscono sui processi metabolici delle cellule tumorali, altre mirano a disattivare i meccanismi di riparazione del DNA. Se queste due rotte biologiche sono interconnesse attraverso la presenza di enzimi metabolici nel nucleo, allora colpire uno dei due sistemi potrebbe avere effetti non previsti sull'altro, aprendo sia nuove possibilità sia potenziali rischi di resistenza farmacologica.

Rimangono aperte questioni metodologiche e biologiche di primo piano. Non tutti gli enzimi identificati in posizione nucleare sono stati ancora studiati funzionalmente: potrebbe trattarsi di proteine cataliticamente attive, di regolatori dell'espressione genica, di componenti strutturali della cromatina, o di una combinazione di queste funzioni. Come precisa il dottor Kourtis, "ogni enzima potrebbe avere una propria funzione nucleare unica, quindi ogni caso va affrontato singolarmente", un programma di ricerca che richiederà anni di lavoro sistematico.

Un enigma biofisico non ancora risolto riguarda il meccanismo con cui questi enzimi raggiungono il nucleo. La membrana nucleare è attraversata da pori che normalmente filtrano il passaggio delle molecole in base alle loro dimensioni: le proteine troppo grandi non dovrebbero poter transitare. Eppure, molti degli enzimi metabolici identificati sulla cromatina sono significativamente più voluminosi del limite teorico di questi pori. Che le cellule dispongano di un meccanismo di trasporto non ancora descritto è un'ipotesi affascinante, la cui dimostrazione potrebbe essa stessa aprire nuove finestre sulla biologia del nucleo e identificare ulteriori bersagli terapeutici per controllare l'attività metabolica in cellule malate.