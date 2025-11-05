image/svg+xml
Hardware
Videogiochi
Mobile
Elettronica
EV
Scienze
B2B
Quiz
Chiudi menù
Hardware
Videogiochi
Mobile
Elettronica
EV
Scienze
B2B
Quiz
Forum
Sconti & Coupon
Black Friday
Novità!
Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!
Prova
Non ora
Inverti Modalità Notte
Open search
Advertisement
Medio
Perché Obsidian Entertainment non vuole sviluppare Fallout: New Vegas 2?
Preferisce concentrarsi su proprietà intellettuali originali
Microsoft ha vietato di lavorare su franchise Bethesda
Non hanno i diritti per sviluppare giochi Fallout
Il team originale di New Vegas non lavora più in studio