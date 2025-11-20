image/svg+xml
Medio
Qual è il principale limite del RE Engine di Capcom emerso di recente?
Fatica nella gestione di mondi aperti e scenari complessi
Non supporta le texture ad alta risoluzione
È incompatibile con le console di nuova generazione
Richiede troppa memoria RAM per funzionare