Difficile
Quale requisito serve per eseguire Grok AI su una Tesla?
Processore AMD Ryzen Embedded serie V3000
Processore Intel Atom di ultima generazione
Chip Tesla FSD (Full Self-Driving)
Processore NVIDIA Tegra X1