Facile
Quale traguardo storico ha raggiunto NVIDIA per la prima volta nella storia?
Capitalizzazione di mercato di 5 trilioni di dollari
Vendite annuali superiori a 500 miliardi di dollari
Acquisizione della più grande azienda tecnologica
Controllo del 90% del mercato dei chip AI