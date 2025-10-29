Logo Tom's Hardware

Quale traguardo storico ha raggiunto NVIDIA per la prima volta nella storia?

Capitalizzazione di mercato di 5 trilioni di dollari
Vendite annuali superiori a 500 miliardi di dollari
Acquisizione della più grande azienda tecnologica
Controllo del 90% del mercato dei chip AI