Addio truffe telefoniche, Google aiuta gli utenti a stare al sicuro

Google ha annunciato oggi due nuove funzionalità di sicurezza per Android, progettate per migliorare la sicurezza degli utenti proteggendo al contempo la loro privacy. Si tratta della Scam Detection nell'app Telefono e della protezione in tempo reale contro le minacce di Google Play Protect, che avvisa gli utenti di potenziali malware e app pericolose durante l'installazione.

Le nuove funzionalità intendono contrastare i crescenti tentativi di truffe via telefono, sempre più sofisticate, che annualmente portano al furto di oltre un trilione di dollari a livello globale. Google sfrutta l'intelligenza artificiale per potenziare la Scam Detection, capace di identificare e bloccare le chiamate fraudolente in tempo reale, analizzando i modelli di conversazione tipici delle truffe note.

Per essere operativa, la funzione Scam Detection deve essere attivata manualmente dall'utente nella sezione impostazioni dell'app Telefono. Tutti i dati processati dall'IA rimarranno sul dispositivo senza essere inviati ai server di Google. Attualmente, questa funzione è disponibile in beta pubblica per gli utenti che parlano inglese negli Stati Uniti e possiedono un dispositivo Pixel 6 o più recente.

Parallelamente, Google ha aggiunto in Google Play Protect le allerte di minacce in tempo reale. Questo strumento analizza le autorizzazioni sensibili richieste dalle app e il modo in cui interagiscono con altre app e servizi. Se una app viene identificata come pericolosa, l'utente riceverà immediatamente un avviso che gli permetterà di prendere misure preventive per proteggere i suoi dati personali e il suo dispositivo.

Attualmente, il focus di questa protezione è sullo stalkerware, un tipo di software che raccoglie dati personali e sensibili senza il consenso dell'utente. Google ha anche espresso l'intenzione di estendere questa funzione ad altri tipi di app pericolose in futuro. Questa funzione è disponibile sugli smartphone Pixel 6 in poi e sarà gradualmente estesa ad altri dispositivi Android prodotti da diversi brand nei prossimi mesi.

Questi passi avanti nella sicurezza degli smartphone dimostrano l'impegno di Google nel creare un ambiente digitale più sicuro per i suoi utenti, possibili grazie all'avanzata della tecnologia e della intelligenza artificiale.

La sicurezza informatica e la protezione della privacy sono temi di fondamentale importanza nel panorama tecnologico odierno. Con l'avvento degli smartphone, milioni di persone si trovano costantemente esposte a nuovi tipi di minacce, il che rende cruciale lo sviluppo di sistemi sempre più avanzati per proteggere gli utenti.

Nel corso degli anni, le minacce informatiche sono diventate sempre più sofisticate, spaziando dai malware che danneggiano i dispositivi fino allo "stalkerware", software che si installa segretamente per monitorare ogni mossa dell’utente senza il suo consenso. La lotta contro queste minacce è costante e ha richiesto l’adozione di soluzioni innovative.

Con la crescente dipendenza dai dispositivi mobili, proteggere i consumatori dalle minacce diventa ancor più cruciale. Le funzioni moderne, come Scam Detection e le protezioni in real-time offerte da servizi come Google Play Protect, non solo identificano le minacce, ma forniscono anche strumenti per neutralizzare i rischi prima che possano causare danni reali.