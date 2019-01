Alcatel 1C e Alcatel 1X: smartphone Android GO a meno di 70 euro

TLC ha annunciato i nuovi Alcatel 1C (2019) e Alcatel 1X (2019) in occasione del CES che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas. Si tratta di due smartphone Android entry-level caratterizzati da un prezzo decisamente basso e ovviamente da una scheda tecnica con caratteristiche basilari. Ma entriamo nel dettaglio.

Alcatel 1X è equipaggiato con il SoC quad-core MediaTek MT6739ww coadiuvato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile. Il processore è chiamato a muovere un display FullView da 5,5 pollici con rapporto di schermo di 18:9. La piattaforma software è affidata ad Android 8.1 Oreo.

Il comparto fotografico è dotato di una dual-camera posteriore con sensore principale da 13MP accoppiato a un secondo da 2MP. Frontalmente, invece, è presente una fotocamera da 5MP. LA batteria è da 3.000 mAh. In alcuni Paesi, Alcatel 1X avrà anche un sensore biometrico sulla back cover. In Italia, invece, ne sarà privo.

Alcatel 1C è il più economico dei due. Il processore è lo Spreadtrum SC7721E con solo 1 GB di RAM e 8 GB di storage espandibile fino a 32GB. Il display da 5 pollici con risoluzione 960 x 480 pixel ospita una fotocamera frontale da 2 MP. Sulla parte posteriore troviamo un sensore da 5 MP. Sotto la scocca una batteria da 2.000 mAh. A muovere tutto c’è Android 8.1 Oreo Go Edition.

Quest’ultimo è proposto in tre colorazioni: Volcano Black, Enamel Blue e Blush Pink con un prezzo che sarà inferiore ai 70 euro. Per il momento, però non ci sono ancora dettagli precisi in merito. Mentre, Alcatel 1X 2019 arriverà durante il primo trimestre dell’anno nelle varianti cromatiche Pebble Black e Pebble Blue al prezzo ufficiale di 119,90 euro.