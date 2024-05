Altro che sticker e GIF, presto su WhatsApp potrete tormentare gli amici con immagini IA

WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, sta integrando alcune novità basate sull'intelligenza artificiale (IA). Nell'ultimo aggiornamento beta per utenti Android, è stata scoperta una nuova funzionalità: un collegamento diretto per la creazione IA di immagini direttamente all'interno delle chat. Questo permetterà agli utenti di generare immagini da inviare ai corrispondenti all'istante, il tutto senza uscire dall'app.

La scoperta di WABetaInfo svela che questa nuova caratteristica utilizza Meta AI, l'assistente intelligente di Meta che può interpretare dati complessi, eseguire comandi e visualizzare concetti in forma di immagine. Attraverso un semplice comando, l'assistente è in grado di trasformare descrizioni testuali in immagini. Attualmente, l'accesso a questa funzionalità è limitato a pochi utenti e in alcune aree geografiche, ma si prevede un ampliamento della disponibilità in futuro.

La principale novità di questa funzionalità sta nella sua capacità di semplificare la condivisione di immagini nelle chat. Gli utenti non dovranno più cercare tra le foto salvate o cercare online l'immagine perfetta; potranno invece crearla sul momento. Questo non solo risparmia tempo, ma offre anche un modo nuovo e creativo per esprimersi attraverso le immagini.

La possibilità di creare immagini è già attiva attraverso la chat con Meta AI o mediante un comando specifico nelle chat di gruppo. Tuttavia, con l'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, versione 2.24.12.4 disponibile nel Google Play Store, l'uso diventa più facile e accessibile. È stata infatti inserita nella barra degli allegati un'icona dedicata, pronta all'uso del generatore.

In fondo, cosa potrà mai andare storto nel mettere nelle mani degli utenti di WhatsApp un generatore di immagini IA? Non ci vediamo nulla di vagamente pericoloso, tanto la piattaforma non è già invasa da messaggi e immagini di disinformazione inoltrati da utente a utente...

Voi cosa ne pensate? Trovate sia una funzione utile o pensate che prima di abilitare questi strumenti si debbano migliorare altri aspetti pensati per la protezione degli utenti?