Android 10 arriva su Honor View 20 e Honor 20 con Magic UI 3

Honor View 20, Honor 20 e Honor 20 Pro stanno ricevendo l’aggiornamento alla nuova interfaccia grafica Magic UI 3 basata su Android 10. Il programma beta è partito da pochi giorni, ma alcuni utenti hanno cominciato a riportare in rete di aver ricevuto la versione stabile. Secondo quanto riferito da XDA-Developers, infatti, l’aggiornamento è già disponibile per tutti a livello globale.

Come sempre, il roll-out avviene in maniera graduale e nel giro di pochi giorni il rilascio dovrebbe essere completato. Il pacchetto ha un peso di 4,63 GB con build 10.0.0.168, anche se alcuni utenti riferiscono di numeri di build diversi. L’aggiornamento porta con sé tutte le novità di Android 10 assieme a quelle dell’interfaccia grafica, che di fatto si presenta come una versione rinominata della EMUI 10 di Huawei.

Tra queste troviamo una GPU Turbo migliorata, miglioramenti della riproduzione musicale e molto altro. Le novità, comunque, riguardano anche l’aspetto estetico con icone ridisegnate e combinazioni cromatiche Morandi Style oltre alla ormai tanto richiesta dark mode. Tuttavia, l’aggiornamento verrà notificato dall’app HiCare.

È comunque possibile verificarne la disponibilità recandosi nelle Impostazioni, selezionando la voce Sistema e successivamente Aggiornamenti software e Verifica Aggiornamenti. Se disponibile, sarà sufficiente avviare l’installazione. Come già detto, l’aggiornamento della Magic UI 3 basata su Android 10 per Honor View 20, Honor 20 e Honor 20 Pro è in fase di roll out e, per questo motivo, potrebbe volerci qualche giorno in più prima che risulti disponibile su tutte le unità.

Insomma, nonostante le questioni controverse legate ai rapporti con gli Stati Uniti, Huawei e la controllata Honor si stanno dimostrando molto celeri nel rilascio degli aggiornamenti, un aspetto che molti utenti tendono a tenere in considerazione in fase di acquisto.