Con l'arrivo della stagione fredda e i grandi eventi sportivi che animano le nostre montagne, la tecnologia deve fare i conti con un nemico silenzioso: le basse temperature. Sappiamo bene che il freddo estremo è il killer numero uno delle batterie di smartphone e laptop, proprio quando ne abbiamo più bisogno per scattare foto in alta quota o gestire call di lavoro improvvisate.

Anker ha deciso di rispondere a questa sfida lanciando la sua “Winter Power Lineup”. Fino al 22 febbraio, una selezione di powerbank ad alte prestazioni è disponibile a prezzi scontati su Amazon. Ecco i dettagli della gamma:

Anker Charger 140W (A2697): Il centro di comando:

Pensato per chi ha trasformato la montagna nel proprio ufficio mobile, questo caricatore non è un semplice adattatore da muro. Grazie alla tecnologia PD 3.1 e alla potenza di 140W, permette di alimentare contemporaneamente fino a quattro dispositivi, inclusi i laptop più energivori. È la soluzione ideale per i team che devono montare video in 4K o gestire flussi di dati pesanti direttamente dalla hall di un hotel o in un rifugio.

Perché averlo: sostituisce più alimentatori ingombranti, centralizzando tutta l'energia in un unico punto.

Offerta: disponibile a 66,59€ anziché 89,99€.

Anker Laptop Power Bank (A1695): mobilità senza pensieri

Per chi vive tra aeroporti e stazioni, la comodità è tutto. Questo modello da 25.000mAh si distingue per un dettaglio fondamentale: un cavo USB-C retrattile integrato. Testato per resistere a oltre 10.000 utilizzi, elimina definitivamente il fastidio di dimenticare il cavo a casa. Con un'uscita da 100W e la capacità massima consentita per il trasporto aereo, è il compagno perfetto per i lunghi viaggi internazionali.

Perché averlo: offre la stabilità della ricarica cablata veloce in un formato tascabile e pronto all'uso.

Offerta: prezzo tagliato a 77,59€ rispetto ai 99,99€ di listino.

Anker Prime 27.650mAh (A110A): la "bestia" delle vette

Se la vostra meta sono le cime più alte e le condizioni più estreme, l'Anker Prime è l'unico dispositivo che non vi abbandonerà. Con una potenza d'uscita mostruosa di 300W, è in grado di ricaricare due laptop alla massima velocità nello stesso momento. Una funzione molto smart è l'integrazione con l'app Anker, che permette di monitorare lo stato delle celle e ottimizzare l'energia erogata per preservare i vostri droni e fotocamere anche sotto zero.

Perché averlo: è progettato specificamente per resistere a quote elevate e venti gelidi.

Offerta: in promozione a 159,99€ anziché 199,99€.

Anker Charger 100W (A121B): tecnologia a vista

Molto più di un caricabatterie, questo modello è dedicato a chi ama avere tutto sotto controllo. Il pezzo forte è lo Smart Display integrato che funge da vero e proprio cruscotto energetico, mostrando in tempo reale quanti watt sta effettivamente assorbendo il vostro smartphone o MacBook. È perfetto per chi ha poco tempo e vuole la certezza che la ricarica stia avvenendo alla massima velocità possibile durante una breve sosta.

Perché averlo: design premium e feedback visivo immediato per non avere mai dubbi sulle prestazioni.

Offerta: prezzo di 59,49€ invece di 69,99€.

Anker Nano Travel Adapter (A9215): il compagno universale

Per gli ospiti internazionali che arrivano per i Giochi Invernali o per chi sta pianificando un tour mondiale, questo adattatore è la chiave per la connettività globale. Supporta le prese di oltre 200 Paesi e racchiude in un palmo 5 porte diverse (AC, USB-A e USB-C). Nonostante le dimensioni ridotte, è così potente da gestire in sicurezza anche dispositivi ad alto wattaggio come gli asciugacapelli.

Perché averlo: è estremamente compatto e sostituisce una borsa piena di adattatori diversi.

Offerta: costa solo 21,09€ (prezzo originale 25,19€).