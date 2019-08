Apple perde terreno in Europa: spedizioni iPhone calano del 17%

Apple ha perso terreno nel mercato europeo degli smartphone: scende infatti la quota dell’iPhone del 17% nel Q2. Nonostante questi dati riesce a mantenere comunque la terza posizione dietro a Samsung e Huawei, seguono Xiaomi e HDM Global. Sono questi dunque i dati registrati da Canalys.

Nel dettaglio, difatti, le spedizioni di iPhone in Europa hanno subito un calo da 7,7 milioni del Q2 del 2018 a 6,4 milioni di quest’anno: un’ evidente diminuzione che ha portato le quote di Apple dal 17% al 14,1% in un anno.

A trarre vantaggi è invece Samsung, che nello stesso periodo ha registrato un numero di smartphone spediti che hanno raggiunto ben 18,3 milioni ( rispetto ai 15,3 precedenti). La società ha quindi ottenuto una crescita del 20% e una quota di mercato superiore al 40%, numeri tra i più alti da cinque anni a questa parte. In questo periodo la società ha lanciato sul mercato smartphone di fascia media che hanno evidentemente convinto gli utenti: facendo riferimento alla serie “A”, difatti, sono stati circa 12 milioni i dispositivi della serie venduti.

Strada leggermente diversa invece per Huawei, che a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti vede scendere le vendite di smartphone del 16% su base annua. In quarta posizione Xiaomi, che vede invece crescere enormemente le proprie quote del 48% con 4,3 milioni di unità vendute.