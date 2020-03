Apple Store chiusi: la società estende i termini per i resi

A seguito della chiusura degli Apple Store al di fuori della Cina fino al 27 marzo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il colosso di Cupertino ha deciso di estendere i termini per effettuare i resi e ha dato una risposta a quelle che potrebbero essere le domande degli utenti.

Per assicurare che tutti gli utenti usufruiscano di un periodo utile per il reso, Apple accetterà il reso dei prodotti fino a 14 giorni dopo la riapertura dei propri negozi. Salvo ulteriori impedimenti, le attività dovrebbero riprendere il 28 marzo.

Per quanto riguarda le riparazioni, Apple fa sapere che è al lavoro per completare al più presto le operazioni. Qualora il dispositivo dovesse essere pronto o ancora in attesa di pezzi da sostituire, l’utente verrà contattato da un membro del team che fornirà tutti i dettagli per il ritiro. Nel frattempo, è possibile controllare lo stato della riparazione tramite la pagina dedicata raggiungibile a questo link.

Per tutti gli utenti che devono riparare il proprio dispositivo, Apple chiede di contattare l’assistenza a questo indirizzo. Inoltre, fino al 27 marzo non saranno accettati nuovi appuntamenti al Genius Bar. Quelli già presi, possono essere riprogrammati.

Se invece è stato effettuato un ordine da ritirare presso un Apple Store, può essere ritirato solamente in determinate ore. Ad ogni modo, è sempre possibile contattare il servizio clienti per esser certi di potersi recare in negozio per il ritiro del dispositivo. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale Apple per ulteriori dettagli.