Batterie portatili, un regalo di Natale alternativo

Se siete alla ricerca di un regalo di Natale davvero utile e poco convenzionale, le batterie portatili sono l’articolo che fa per voi. I sistemi di alimentazione portatile sono molto diversi tra loro per capienza e destinazione d’uso, ma hanno tutti come scopo quello di aggiungere autonomia ai dispositivi a cui sono connessi.

Dai più comuni powerbank capaci di ricaricare un singolo ciclo di batteria dello smartphone fino alle stazioni di ricarica, ossia vere e proprie centrali elettriche trasportabili pensate per la permanenza all’aria aperta, passando per le basi di ricarica wireless, sono moltissime le idee regalo di questo tipo: di sicuro amici e parenti vi ringrazieranno ogni volta che i loro dispositivi non si scaricheranno più!

Batterie portatili: quali regalare?

Data la natura eterogenea di questa categoria, che spazia anche tra fasce di prezzo molto distanti tra di loro, abbiamo compilato una lista delle migliori batterie portatili in base ai possibili destinatari, così da farvi scegliere l’idea regalo più adatta alle vostre esigenze.

EcoFlow RIVER

Non c’è regalo migliore per un campeggiatore instancabile di questa power station, che riesce a concentrare in dimensioni assai ridotte una capacità di ben 288Wh, capace di alimentare oltre ai dispositivi tecnologici anche buona parte dei piccoli elettrodomestici fino a 1800 Watt.

Le batterie portatili EcoFlow rappresentano un sistema di alimentazione pratico ed ecosostenibile: così come gli altri prodotti della gamma, RIVER è completamente autonoma e si può ricaricare fino all’80% in una sola ora grazie al sistema EcoFlow Battery Management System. È inoltre disponibile un’app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, con cui controllare la batteria portatile tramite Wi-Fi.

Varta Fast Energy

Il powerbank Varta Fast Energy è il compagno ideale per chi passa tanto tempo in mobilità, anche su mezzi pubblici spesso sprovvisti di prese di corrente. Questo accessorio dalle dimensioni compatte è in realtà molto potente: grazie alla batteria dalla capacità di 15000 mAh può ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, dando energia a ben 3,8 smartphone e 1,8 tablet al giorno.

Proposto a un prezzo più che competitivo, il powerbank Varta Fast Energy è funzionale sia fuori che dentro grazie al robusto case in alluminio. Sul lato anteriore troviamo le quattro porte di ricarica: un ingresso micro USB, due uscite USB A 3.0 e una porta USB bidirezionale tipo C. Le porte USB A supportano inoltre la ricarica Quick Charge 3.0.

Xiaomi Mi 20W

Se i vostri cari passano invece molto tempo imbottigliati in autostrada, un caricatore wireless come quello proposto da Xiaomi può rivelarsi una soluzione molto pratica che risparmierà loro l’ingombro dei classici caricabatteria da auto. Compatibile con tutti i dispositivi sia Android che iOS che supportano la ricarica wireless, lo Xiaomi Mi 20 W è dotato di una porta USB tipo-C.

Oltre ad essere una pratica batteria wireless, lo Xiaomi Mi 20 W svolge anche la funzione di supporto per telefono, capace di resistere anche le strade più sconnesse grazie al sensore a infrarossi e alla maniglia regolabile fino a 81,5mm.

Apple MagSafe Battery Pack

Gli appassionati del brand di Cupertino non potranno farsi mancare nel loro arsenale il powerbank con tecnologia MagSafe, capace di agganciarsi magneticamente al retro degli iPhone 12 e 13 per dare allo smartphone un “boost” di carica quando necessario grazie alla capienza di 1460 mAh a 7,62V.

Grazie al Magsafe Battery Pack, che si ricarica a sua volta grazie alla porta Lightning sul lato, non ci si dovrà più preoccupare di restare senza autonomia residua. Questo prodotto non è da intendersi propriamente, al contrario di altri prodotti su questa lista, come un’estensione della batteria di iPhone, bensì come un accessorio che, una volta connesso al dispositivo, riuscirà a prolungare la sua naturale autonomia.

iWALK Mini Power Bank

Si sa, riproduzione dei contenuti video accorcia spesso di molto l’autonomia di uno smartphone: se non volete restare a metà di un episodio della vostra serie TV preferita o fare TikTok fino a tarda sera, questo mini power bank, facilmente trasportabile anche in borsa, è l’accessorio che fa per voi.

Diponibile in ben cinque colori e dotato di un design elegante e compatto, il Mini Power Bank di iWALK possiede una batteria da 4500mAh capace di dare una ricarica completa al vostro iPhone: vi basterà inserirlo nella porta Lightning e potrete continuare a tenere in mano lo smartphone senza ingombro.

EcoFlow pannello solare portatile 160W

Ricaricare le batterie portatili EcoFlow in maniera completamente pulita è possibile grazie a questo pannello solare da 160 Watt portatile ed efficiente, capace di convertire fino al 21% dei raggi solari anche quando il cielo è nuvoloso. I più attenti alla sostenibilità ambientale, amanti della natura e delle avventure, non potranno quindi farsi mancare questo accessorio.

Il pannello solare è compatibile con tutte le batterie portatili della gamma EcoFlow, compresa la già citata RIVER, e può essere trasportato e posizionato in qualunque orientamento grazie al pratico cavalletto integrato nella custodia. La certificazione IP67 lo rende impermeabile e resistente, perfetto per tutte le spedizioni all’aria aperta.

