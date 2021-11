Black Friday Honor, le imperdibili offerte sui prodotti tech del brand

In occasione del Black Friday 2021, Honor ha lanciato sul proprio store ufficiale HiHonor tantissime nuove offerte che vedono protagonisti i più recenti prodotti tech del brand. Il nuovissimo Honor 50, lo smartwatch MagicWatch 2 e il laptop MagicBook Pro potranno essere vostri a prezzi incredibili!

Alla ricerca di un nuovo smartphone scintillante, un elegante orologio da mettere al polso oppure un portatile potente? Le offerte Black Friday di Honor sono proprio ciò che fa al caso vostro! A partire dal 19 e fino al 30 novembre, sono davvero moltissime le offerte riguardanti i più recenti prodotti del marchio.

Ad esempio Honor 50, smartphone con processore Snapdragon 778G e fotocamera da 108MP, potrà essere vostro a soli 529,90 euro nella sua configurazione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Se deciderete di portare a termine l’acquisto sullo shop ufficiale HiHonor, il brand vi regalerà un paio di auricolari TWS Honor Earbuds 2 Lite, mentre se effettuerete l’ordine su Amazon riceverete 30 euro di sconto con coupon, il quale abbassa il costo finale del prodotto a 499,90 euro.

Avete bisogno di più memoria? La versione di Honor 50 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna sarà scontata in esclusiva su HiHonor al prezzo promozionale di 569,90 euro invece di 599,90 euro!

Per accompagnare il nuovo smartphone, Honor propone in offerta Black Friday sul proprio e-commerce anche il suo elegantissimo smartwatch MagicWatch 2 ad un prezzo da non farsi assolutamente sfuggire. Sia la versione con cassa da 46mm che quella da 42mm, entrambe disponibili in due diverse colorazioni, saranno scontate dal loro prezzo di listino fino a 99,90 euro, con dunque un risparmio che varia tra i 20 e i 40 euro in base al modello scelto.

Ultimo ma non meno importante il sottile ma veloce laptop top di gamma Honor MagicBook Pro nella configurazione con CPU AMD Ryzen 5 4600H, 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe PCIe. Durante il periodo promozionale questo portatile con display da 16,1″ e chassis in metallo potrà essere vostro a soli 699,90 euro invece che 899,90 euro acquistandolo su HiHonor. Cosa aspettate?

Se deciderete di effettuare i vostri acquisti tramite il portale dedicato allo shopping del marchio, Honor sconterà ulteriormente i prodotti inseriti nel vostro carrello sottraendo 20 euro ogni 500 euro di spesa in modo del tutto automatico. Una promozione perfetta per chi ha intenzione di acquistare qualcosa per sé e approfitta allo stesso tempo delle offerte per acquistare i regali di natale per i propri cari!

Dal 19 novembre fino al 30 novembre: