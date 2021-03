Black Shark 4 e 4 Pro ufficiali: meno tamarri, più concreti

Gli smartphone Gaming sono sempre più desiderati, le vendite aumentano sempre di più e i prossimi ad essere commercializzati a livello internazionale dovrebbero essere i Black Shark 4 e 4 Pro powered by Xiaomi.

Quest’anno l’azienda cinese ha deciso di lanciare due smartphone: uno al Top con Snapdragon 888 e l’altro un gradino sotto con lo Snapdragon 870. Per ora l’ufficialità è arrivata per il terriorio orientale ma siamo sicuri che arriveranno successivamente anche dalle nostre parti.

A parte il SoC, RAM e memorie UFS 3.1 che ovviamente sono da assoluto top, la particolarità interessante di Black Shark 4 Pro che può far spostare l’asticella verso l’acquisto di quest’ultimo è la presenza di due tasti meccanici che restituiscono un feedback molto preciso quando si gioca, questo da modo di essere più precisi ed è sicuramente più appagante che utilizzare solo il touch.

Il display è un Amoled da 6,7 pollici che si spinge fino a 144 Hz per la frequenza di refresh. Inoltre possiede due aree dove viene riconosciuta anche la pressione del tocco, funzione che aiuta ad aumentare la sensibilità nei giochi. Le versioni tamarre degli scorsi anni, nel caso di Xiaomi, riducono la loro “appariscenza” con i Led si presenti ma più sobri di quanto furono in passato.

Black Shark 4 standard invece è basato sullo Snapdragon 870, versione aggiornata dello Snapdragon 875 dello scorso anno. Non tutte le specifiche da gaming sono identiche al modello Pro: ad esempio perde le aree sensibili alla pressione su tutta l’area del display ma mantiene i pulsanti fisici sul dorso.

Sul software c’è da dire che Xiaomi ha fatto bene i compiti con una versione della MIUI adattata per gli utenti gaming, la JoyUI. Interfaccia completa con i giusti accorgimenti per avere qualche funzione in più per giocare ai massimi livelli.

Visto il crescente interesse che i clienti mostrano verso questo tipo di smartphone, le aziende commercializzeranno i loro smartphone Gaming anche in Europa. Non pensiamo mancherà molto prima di vedere Black Shark 4 Pro in Italia.