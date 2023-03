Se siete degli sportivi o dei tipi avventurosi che amano passare le giornate lontani dalle città totalmente immersi nella natura, sicuramente avrete avuto almeno una volta nella vita problemi con il segnale telefonico del vostro operatore di fiducia, indipendentemente dallo smartphone o gestore. In certi momenti, avere un dispositivo in grado di chiamare i soccorsi in caso di problemi, può fare la differenza.

Apple mette a disposizione SOS emergenza tramite satellite, una funzione che può letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte!

SOS emergenze via satellite arriva in Italia

Con l’arrivo della serie iPhone 14, Apple ha integrato sui suoi dispositivi la funzione di SOS satellitare. Si tratta di una di quelle funzionalità che vorremmo non dover mai utilizzare, ma che oggigiorno è in grado di darci un po’ di sicurezza in più in caso di gite fuori porta lontani dalle aree urbane, o di incidenti. Dal suo lancio ad oggi l’SOS via satellite di Apple ha già contribuito a salvare numerose vite umane. Al lancio di iPhone 14 il servizio era disponibile solo in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti, ma ad oggi risulta essere in continua espansione.

Fino a poco tempo fa, la funzione non era disponibile in Italia a causa della mancanza di accordi con le società che gestiscono la connettività satellitare. Con l’arrivo di iOS 16.4, Apple porta le funzioni SOS satellitari anche nel nostro Paese. Attualmente tutti i clienti Apple che hanno acquistato iPhone 14 hanno due anni gratis durante i quali poter usufruire di questo servizio. Al momento non ci è ancora dato sapere quale sarà il costo in futuro per chi vorrà mantenerlo attivo. Cerchiamo di capire insieme in che modo funziona questa nuova unica caratteristiche dei più recenti iPhone.

Come funziona SOS emergenze via satellite

Questo servizio mette in contatto l’utente con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple e pronti a contattare i PSAP (Public Safety Answering Point) o call center dei servizi di emergenza per conto dell’utente, per fornirgli l’aiuto di cui ha bisogno. Non verrete quindi messi in comunicazione diretta con i soccorsi ma saranno i centri di risposta Apple a fare da intermediari.

Ma come funziona nel dettaglio SOS emergenze? Scopriamolo insieme!

Requisiti

Non tutti gli utenti iPhone o iOS hanno accesso a queste funzionalità di emergenza tramite satellite. Nello specifico è necessario:

Possedere un iPhone 14 o iPhone 14 Pro

Aggiornare il sistema operativo ad iOS 16.4 o versioni successive

Trovarsi in un luogo senza copertura cellulare e Wi-Fi

Ci sono alcune restrizioni spiegate da Apple stessa sul proprio sito web:

“Chi effettua viaggi internazionali e si reca in un Paese o un’area geografica in cui è disponibile “SOS emergenze” tramite satellite può utilizzare questa funzione durante il proprio soggiorno, tranne nel caso in cui abbiano acquistato il loro telefono in Cina continentale, a Hong Kong o a Macao. La funzionalità “SOS emergenze” tramite satellite non è disponibile sui modelli di iPhone acquistati in Cina continentale, a Hong Kong o a Macao. La connessione satellitare potrebbe non funzionare in luoghi con latitudine superiore a 62°, ad esempio nelle parti settentrionali di Canada e Alaska“.

Come stabilire la connessione satellitare

Quando usiamo una connessione satellitare, l’esperienza è nettamente diversa rispetto all’invio o alla recezione di un messaggio tramite rete cellulare, in quanto la velocità di trasmissione risulta più lenta e il telefono dovrà puntare esattamente il satellite a ciel sereno per poter trasmettere i dati. Ciò significa che, nel caso in cui ci siano alberi sopra di voi ad offuscare il vostro campo visivo o altri ostacoli, sarà molto difficile che il vostro iPhone possa agganciarsi al satellite di riferimento.

Ipotizzando che dalla vostra posizione sia ben visibile un bellissimo cielo sereno, iPhone vi guiderà indicandovi sul display la direzione verso cui puntare il dispositivo per agganciare il satellite. Una volta agganciato il segnale, partirà la procedura guidata che vi aiuterà a comporre il vostro SOS.

Alcuni suggerimenti per aiutarvi a connettervi correttamente al satellite:

Non è importante alzare il braccio al cielo per cercare di “migliorare il segnale”, basterà reggerlo come si fa solitamente. L’importante è non riporlo in tasca o in una borsa/zaino in quanto essa farebbe da schermo rendendo più difficile la comunicazione

Ovviamente Apple richiede obbligatoriamente ci si trovi all’aperto, consiglia di raggiungere un luogo in cui cielo e orizzonte sono chiaramente visibili

In presenza di alberi, colline, montagne, vallate, canyon e strutture alte la connessione potrebbe essere rallentata o addirittura bloccata

La connessione satellitare può restare attiva anche se lo schermo del telefono è bloccato, nel caso abbiate paura di esaurire la batteria

iPhone offre delle indicazioni sulla direzione verso la quale orientarsi per mantenere il segnale

Come contattare i soccorsi grazie a SOS emergenza via satellite

Immaginate di essere partiti per una lunga escursione in montagna, scivolate lungo una scarpata e vi siete fatti male ad una gamba (tranquilli siete ancora vivi e coscienti!). Il vostro iPhone 14 non aggancia alcun segnale telefonico, ma voi fate ugualmente la prova chiamando il 112 per chiedere soccorso. Non riuscendo ad effettuare la chiamata nemmeno agganciandosi ad un operatore telefonico concorrente al vostro, cosa possibile in caso di emergenza, l’iPhone vi proporrà di contattare i soccorsi con un messaggio di testo via satellite. A quel punto:

Toccate l’opzione Messaggio di emergenza tramite satellite

Toccate la voce Servizi di emergenza (è persino possibile aprire Messaggi per inviare un messaggio al numero di emergenza locale)

Selezionate l’opzione Segnala un’emergenza

A questo punto, iPhone 14 vi porrà una serie di domande veloci a risposta multipla per capire il numero di persone infortunate e il tipo di problema per il quale state chiedendo aiuto (incendi, malori, persone smarrite, lesioni, incidenti stradali, eccetera…). In questo modo, il servizio capirà a quale ente di soccorso dovrà rivolgersi per inviare il vostro segnale d’aiuto.

Rispondete alle domande di emergenza con dei semplici tap per descrivere al meglio la tua situazione

Scegliete se avvisare i vostri contatti di emergenza che avete richiesto i servizi di soccorso, inviando anche informazioni sulla posizione e sulla natura dell’emergenza

Per stabilire la connessione satellitare, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo

Per tutta la durata della richiesta d’aiuto dovrete essere in linea di comunicazione diretta con tale satellite, il che significa che questa comoda funzione salvavita è in grado di operare solamente all’aperto e solo in caso nulla blocchi il segnale ponendosi tra voi e il cielo (il ramo di un folto albero, una nube temporalesca estremamente consistente, eccetera…). Una comoda grafica in alto a sinistra nella conversazione mostrerà costantemente il puntamento verso il satellite per aiutarvi a non perdere la direzione. È molto importante che durante tutto il collegamento, rimaniate in posizione senza spostarvi, per non rischiare di perdere il segnale.

Una volta completata la procedura guidata, dispositivo invierà un messaggio al quale allegherà in automatico la vostra cartella clinica se precedentemente configurata sul vostro dispositivo, le vostre coordinate GPS, il questionario appena compilato e il tipo di problema.

Da questo momento in poi verrete catapultati in una conversazione testuale con l’operatore del centro di smistamento chiamate che, nel caso in cui sia necessario, vi chiederà ulteriori informazioni e vi darà maggiore supporto a distanza nell’attesa dei soccorsi.

La velocità di trasmissione dei dati dipenderà da diversi fattori come le condizioni meteo o il posizionamento dei satelliti, ma la tecnologia implementata da Apple, permette in linea di massima di inviare un messaggio in soli 15 secondi nelle migliori condizioni meteo possibili, grazie anche ad un avanzato sistema di compressione dati, in grado di ridurre di tre volte le dimensioni medie di un messaggio.

Allertare i contatti di emergenza

Lo stesso messaggio può essere inviato a scelta, come già accennato, ai numeri di emergenza precedentemente configurati. Se configurate i contatti di emergenza nell’app Salute e scegliete di condividere le informazioni con loro, quindi, quando attiverete la funzionalità “SOS emergenze” via satellite essi riceveranno automaticamente i messaggi scambiati con gli operatori. Questo permette di avvisare i contatti più stretti in caso di necessità.

Se contatti di emergenza usano iMessage su iOS 16.1 o versioni successive, e quindi hanno tra le mani un iPhone, riceveranno non solo la trascrizione in tempo reale della conversazione con i servizi di emergenza, ma anche:

Le vostre risposte al questionario

Una mappa con la vostra posizione

Se i possiedono un dispositivo di un marchio diverso oppure non hanno iOS 16.1 o versioni successive, riceveranno comunque un messaggio di testo che li avvisa dell’emergenza. In Europa il messaggio proviene invece dal numero 767112.

Un esempio di messaggio di emergenza:

“You’re receiving this message because someone you know chose you as an emergency contact and used Emergency SOS via satellite”.

(Ricevi questo messaggio perché qualcuno che conosci ti ha scelto come contatto di emergenza e ha usato “SOS emergenze” tramite satellite)

Importante: Per ricevere ulteriori messaggi di testo, chi riceve questo messaggio deve rispondere “YES” (SÌ) al primo messaggio entro 48 ore. Se rispondono “NO” o “STOP”, non riceveranno più altri messaggi di avviso relativi a “SOS emergenze” tramite satellite (sia per l’emergenza in corso che per eventuali emergenze future). Se un contatto di emergenza ha risposto “NO” o “STOP”, può riattivare la ricezione dei messaggi di avviso relativi a “SOS emergenze” tramite satellite inviando il messaggio “RESTART” (RIAVVIA) allo stesso numero.

I contatti di emergenza non possono rispondere ai messaggi, se non per fornire la risposta “SÌ” o “NO” quando necessario. Non è necessario che essi chiamino i servizi di soccorso, poiché questi saranno già stati contattati.

Come provare SOS emergenze via satellite su iPhone

Nel caso non voleste farvi trovare impreparati da un’emergenza, è sempre possibile sperimentare con una demo della modalità di richiesta di aiuto satellitare. Per provare la nuova funzione SOS emergenze e capirne il funzionamento:

Aprite le Impostazioni

Selezionate SOS Emergenze

Alla voce SOS emergenze tramite satellite è possibile trovare un pulsante per iniziare la demo

In questo modo, potrete simulare una richiesta di aiuto agganciando un vero satellite, ma senza allarmare i soccorsi. Tramite questa comodissima simulazione imparare ad inviare SOS via satellite sarà un gioco da ragazzi. Sperate solo di non doverne mai avere bisogno! In ogni caso, SOS emergenze rimane una funzione esclusiva al momento di iPhone 14, che può salvarvi la vita in caso di pericolo.

Le nuove funzioni di tracciamento satellitare si interfacciano anche con i nuovi Apple Watch SE di seconda generazione e Apple Watch Serie 8 e Ultra, i quali dispongono anche del rilevamento incidenti e del rilevamento cadute.

Comodo no? Adesso anche in Italia, iPhone potrà diventare un vero e proprio dispositivo per la gestione delle emergenze, in grado di infondere maggiore sicurezza in caso di pericolo e fornendo un adeguato supporto durante le emergenze.