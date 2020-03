Coronavirus, Vodafone offre Giga illimitati per un mese agli studenti

Nell’emergenza Coronavirus che ha spinto tutta la popolazione a restare a casa il più possibile, si è attivata quella che è stata definita “solidarietà digitale”. Come potete vedere dal sito del governo, sono tante le aziende che hanno aderito offrendo gratuitamente i propri servizi. All’appello, non manca Vodafone. L’operatore telefonico offre per un mese Giga illimitati a tutti gli studenti – a partire dalle Scuole Superiori – per favorire l’accesso al Digital Learning.

Le attività didattiche infatti sono state sospese fino al 3 aprile e i docenti si stanno organizzando per assicurare la continuità didattica erogando i corsi online. La quantità di dati compreso nel proprio piano promozionale potrebbe non essere sufficiente. Per questo, tutti gli studenti che hanno scelto Vodafone come proprio operatore telefonico riceveranno un messaggio per attivare Giga illimitati per un mese, a titolo gratuito. Il piano illimitato si disattiverà automaticamente dopo un mese.

Vodafone aveva già cominciato a muoversi a fine febbraio, fornendo la stessa soluzione ai clienti residenti nelle aree del primo cordone sanitario per permettere a questi ultimi di rimanere in contatto con i propri cari, di lavorare da remoto e di tenersi informati. Inoltre, per incentivare le aziende e le pubbliche amministrazioni ad adottare lo smart working, sono stati offerti Giga illimitati alle imprese di tutto il territorio nazionale senza ulteriori costi.