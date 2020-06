Galaxy A01 Core, il più economico con Android Go

Galaxy A01 Core si mostra nel suo primo render stampa. Nell’immagine che sarà utilizzata per il suo annuncio ufficiale si possono scorgere le sue linee semplici, segno distintivo degli smartphone di questa fascia.

Sarà appartenente al segmento entry level e verrà posizionato ad prezzo prossimo ai 100 euro. Sarà dotato di Android Go, la versione del sistema operativo del robottino verde creata a posta per gli smartphone con schede tecniche essenziali.

E’ un dispositivo basilare, che vedrà la sua diffusione in paesi in via di sviluppo. Grazie alla foto postata dal famoso Leaker Evleaks, possiamo notare come al frontale ci sia un display con una diagonale da circa 6 pollici con una risoluzione HD+, mentre al posteriore una fotocamera dotata di un solo sensore da 12 MP e di un flash a Led. Una nota da segnalare è sicuramente che la cover posteriore in plastica sarà removibile per poter cambiare la batteria in velocità.

La scheda tecnica poi comprende un SoC Mediatek MT6739 coadiuvato da 1 GB di RAM. Connettività essenziale con WiFi, Bluetooth, GPS e 4G. Lo smartphone garantirà anche un’autonomia molto alta grazie alla batteria da 3800 mAh.

Per quanto riguarda il software, a girare sarà Android 10 in versione Android Go. One UI presente con alcune caratteristiche ottimizzate per via della fascia entry level.

Galaxy A01 Core dovrebbe essere annunciato ufficialmente prestissimo tramite un comunicato stampa. In quel caso scopriremo se la società Sud Coreana deciderà di commercializzarlo anche in Italia.