Galaxy Z Flip 2: le novità saranno davvero tante

Il prossimo Galaxy Z Flip 2 sarà un aggiornamento importante dell’attuale smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung, con tantissime novità.

Proprio come per Galaxy Z Fold 2 e il suo predecessore, le differenze sia estetiche che funzionali sono state parecchie. Per di più i rumors affermano che arriverà a soli 9 mesi dal lancio di Galaxy Z Flip.

Informazioni pervenute da Ross Young che, oltre a menzionare il prossimo pieghevole, riporta che il nuovo non sarà presentato assieme a Galaxy S21 ma verrà lanciato in un evento dedicato in primavera 2021. Il leaker afferma anche che è impressionato da ciò che Samsung sta preparando per il nuovo smartphone, pur non svelandoci null’altro.

La prima generazione è stata sicuramente apprezzata dal pubblico (quello femminile compreso) ma il margine di miglioramento era già apprezzabile dalle prime recensioni, nostra compresa. Tra le caratteristiche migliorabili, anche a detta dei clienti, sicuramente il display esterno, un aggiornamento della tecnologia applicata al display flessibile ed alla sua piegatura ed anche l’audio che non è troppo alto di tipo mono.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 11 con la nuova, e ancora non disponibile, interfaccia One UI 3.1. Infine, potrebbe anche esserci l’intervento di Samsung nel compito difficile di dotare Galaxy Z Flip 2 di un grado di resistenza all’acqua, fermo restando che ora come ora rendere completamente impermeabili uno smartphone pieghevole richiederà tanto tempo.