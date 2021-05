Google Messaggi, arriva una nuova funzione che vorrei in ogni app di messaggistica

Google Messaggi è in continua e rapida evoluzione. L’azienda americana colosso delle ricerche sta cercando in tutti i modi di rendere appetibile per gli utenti quella che generalmente, almeno in Italia, viene considerata solo l’app per gli SMS predefinita presente su tutti smartphone Android.

Sono moltissime le nuove funzioni che sono state aggiunte in tempi recenti e tante altre stanno per arrivare. Tra queste ultime troviamo una delle mie preferite, funzione che vorrei veder implementata un giorno anche in altre app di messaggistica come WhatsApp e Telegram.

In tempi recenti, Google ha migliorato molto la sua app Messaggi aggiungendo i suggerimenti per gli eventi sul calendario, i messaggi ad invio programmato, l’eliminazione automatica dei messaggi OTP e una nuova interfaccia grafica sugli smartphone Samsung che richiama la One UI.

Oltre a questo, i sempre attenti colleghi di Xda Developers hanno notato nel codice dell’app dei riferimenti a molte nuove funzioni in arrivo, tra cui una modalità a schermo diviso per i tablet e la possibilità di inviare i messaggi utilizzando la rete di uno smartphone accoppiato.

Il nuovo teardown di Google Messaggi 8.1.050 ha svelato una funzione che arriverà si crede in tempi brevi e che riguarda la gestione delle conversazioni.

Il codice contenuto nell’ultimo aggiornamento ha rivelato nuove stringhe che puntano a due nuove caratteristiche: il supporto per le conversazioni fissate in alto e la possibilità di aggiungere ai preferiti dei messaggi specifici. L’app permetterà quindi di fissare in alto le conversazioni, dandovi un facile accesso ad esse non appena aprite Messaggi.

Messaggi vi permetterà di fissare fino a 3 conversazioni. Poiché le stringhe di codice includono un valore variabile, Google potrebbe aumentare o diminuire il numero di conversazioni fissabili prima di rilasciare l’app per tutti gli utenti.

Una funzione davvero comoda che vi permetterà di andare sempre a colpo sicuro quando vorrete selezionare una delle prime conversazioni della lista, le quali solitamente sono sempre diverse in base all’ultimo messaggio ricevuto.

Personalmente non utilizzo gli SMS da diversi anni e i messaggi con il protocollo RCS non sono ancora così diffusi e conosciuti, quindi non sfrutto Google Messaggi quanto mi piacerebbe. La funzione delle conversazioni fissate in alto la trovo però molto utile ed intelligente, tant’è che ancora prima del suo rilascio ne sento già la mancanza nelle app concorrenti.