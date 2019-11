Honor 9X disponibile in Italia dal 22 Novembre a 249 euro

Honor 9X sarà disponibile all’acquisto a partire dal 22 novembre a un prezzo di listino di 249 euro, diversamente da quanto annunciato in precedenza (299 euro). Lo smartphone sarà acquistabile sul sito ufficiale HiHonor e presso le principali catene di elettronica di consumo. Il ribasso rende questo dispositivo molto più interessante.

Arriva in Italia nella configurazione con 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. La scheda tecnica si migliora rispetto al predecessore Honor View 10 Lite, lo smartphone che ha riscosso un importante successo. Il comparto fotografico guadagna un terzo sensore grandangolare, la porta micro-USB lascia finalmente spazio alla porta Type-C e la batteria tocca i 4000 mAh.

Entrando nello specifico, Honor 9X è equipaggiato con il processore Kirin 710F chiamato a muovere un display IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel) e rapporto di forma in 19,5:9. La scocca posteriore, realizzata in plastica, ospita il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali e un sistema di tripla fotocamera.

Il sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) è accoppiato a un sensore grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4) e un terzo da 2 Megapixel (f/2.4) sfruttato per la modalità Ritratto. Una configurazione che consente di ottenere buoni risultati. La fotocamera frontale è da 16 Megapixel (f/2.2) ed è implementata all’interno di un meccanismo a scomparsa. Presente il jack audio da 3,5 mm, mentre è assente il chip NFC.

La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie con EMUI 9. Ci sono i servizi Google, quindi nessun problema a installare tutte le applicazioni di cui abbiamo bisogno (da YouTube a Gmail passando per WhatsApp e Facebook). Come detto in apertura, Honor 9X sarà acquistabile a 249 euro nelle colorazioni Midnight Black e Sapphire Blue.