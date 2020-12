Honor V40 e V40 Pro in ritardo, tornano le Google Apps?

Vi aspettavate la famiglia si smartphone Honor V40 già questo mese? Non sarà così! Ebbene, per quast’anno l’azienda ha deciso che verranno posticipati di circa un mese.

Gennaio 2021 quindi. La motivazione potete immaginarla e risponde agli scompensi che, dopo la vendita da parte di Huawei, si sono venuti a creare. Ma ci sarebbe dell’altro.

Non solo perché la mossa potrebbe essere stata architettata per prendere tempo e accordarsi con Google per l’erogazione della licenza delle Google Apps. Ora che l’azienda è indipendente e si muove autonomamente può farlo.

Le informazioni ce le riferisce Rodent950 che è un’insider molto attento al mondo Huawei (e di conseguenza anche a quello Honor). Nel tweet si apprende che l’intera serie Honor V40 sarà posticipata a gennaio 2021. Oltre questo l’insider afferma che esisterà anche una versione economica che arriverà a metà anno, presumiamo possa essere Honor V40 Lite.

Come dicevamo, ciò che potrebbe cambiare maggiormente dopo la separazione delle due aziende è il software. Ci saranno infatti alcune aggiunte e rimozioni ma rimarrà invariato Android 11. Immaginiamo verrà rimosso ogni riferimento a Huawei.

Gli smartphone arriveranno anche in Europa con i nomi Honor View 40 e Honor View 40 Pro ma, se tanto ci da tanto, passeranno ancora alcuni mesi prima di vederli effettivamente sul nostro mercato.

Infine, entrambi, dovevano essere commercializzati con il SoC flagship di Huawei e invece il Kirin 990 non sarà più per loro. Si cercano nuove alleanza e alcuni rumors sono sicuri che Honor abbia già scelto Mediatek.