Huawei P40 nelle prime immagini dal vivo in attesa dell’annuncio ufficiale

La nuova gamma di smartphone P40 di Huawei sarà presentata ufficialmente il 26 marzo a Parigi. Non è un mistero, lo ha annunciato la stessa azienda cinese qualche giorno fa. In attesa proprio della conferenza però, sembra che i colleghi di Digital Trends abbiano avuto modo di mettere le mani su un esemplare di P40 in fase prototipale. Una sorta di modello di pre produzione, che dovrebbe pero ricalcare il design della versione definitiva. Potete ammirarlo nelle immagini integrate nell’articolo.

Chiariamo innanzitutto un aspetto. Ufficialmente il modello ritratto nelle fotografie dovrebbe essere il P40. A ben vedere però, la presenza dello zoom periscopico (già visto sul P30 Pro) farebbe propendere per il P40 Pro. Probabilmente la verità sta nel mezzo: Huawei potrebbe infatti, quest’anno, implementare questa tecnologia anche nel modello meno costoso. Anche perché, stando alle indiscrezioni, la versione Pro dovrebbe integrare cinque fotocamere posteriori, mentre qui ne contiamo solamente tre (52 Megapixel, 40 Megapixel e 8 Megapixel).

Credit Image – Digital Trends

In ogni caso, le immagini mostrano un design della parte posteriore con forti richiami a quello della gamma P30. Come riportato da Digital Trends, Huawei ha posto il veto di fotografare la parte anteriore, per cui dovremo attendere il 26 marzo per ammirare gli smartphone nella loro interezza. Molto probabile comunque l’abbandono del notch a goccia a favore del foro nello schermo in cui incastonare la fotocamera per i selfie. Tutti dettagli che dovranno trovare conferma più in là.

Manca il jack audio da 3,5 mm, c’è ovviamente la porta USB-C e lo spessore sembra essere leggermente superiore a quello del P30 Pro. Questo potrebbe significare un aumento della capacità delle batterie (probabile un passaggio dai 3.650 mAh del P30 ai 4.200 mAh del P40), ma attendiamo ovviamente la presentazione per maggiori dettagli. Ormai siamo agli sgoccioli.