Il telefono da meno di 50 euro che vi disintossica dai social

Immaginate di potervi liberare dalla schiavitù di WhatsApp e dei social. Immaginate di non dover più vivere con l’ossessione della presa elettrica. Abitudini a cui, purtroppo, gli smartphone ci hanno piegato in questi anni. E se la risposta fosse proprio abbandonare lo smartphone, nei casi in cui è ovviamente possibile farlo? Per tale scopo ci viene in aiuto Nokia 5310, un feature phone venduto su Amazon a meno di 50 euro (lo trovate a questo indirizzo) e che ha tutto ciò che è lecito attendersi in un prodotto del genere.

Può infatti fungere da lettore mp3 e da radio (potrebbe essere il compagno ideale mentre si fa jogging o palestra), ha il bluetooth (per cui nessun problema per l’utilizzo di cuffie e auricolari wireless), integra uno tastiera fisica per chi non ama il touch screen (pensiamo agli utenti in età avanzata) e pesa appena 87 grammi. Insomma, Nokia 5310 è la perfetta antitesi dello smartphone moderno, che vi consentirà di coprire giorni e giorni di utilizzo lontani dalla presa elettrica.

Importante, inoltre, sottolineare un aspetto. Nokia 5310 rimane un telefono cellulare a tutti gli effetti, per cui potrete ovviamente inserire la vostra SIM ed effettuare telefonate (oltre a inviare SMS). Per tale ragione, è il prodotto perfetto per tutte quelle occasioni in cui non volete essere disturbati ma, allo stesso tempo, avete la necessità di rimanere per lo meno raggiungibili dalle chiamate. In più, integra anche una fotocamera, per cui all’occorrenza potrete anche scattare una fotografia.

