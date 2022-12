Con un comunicato stampa Iliad, la compagnia telefonica francese, ha condiviso i risultati di un report che ne ha analizzato lo stato delle telecomunicazioni in Italia.

OpenSignal, società indipendente leader per la valutazione dell’esperienza degli utenti di telefonia mobile, ha assegnato il premio “Availability award” a iliad Italia, che così supera TIM, Vodafone e Wind Tre in questa speciale classifica. La ricerca condotta dalla società di analisi ha analizzato la disponibilità della connessione a cui hanno accesso gli utenti delle principali reti mobili italiane, valorizzando la quantità di tempo che gli utenti hanno trascorso connessi a un segnale 3G/4G/4G+/5G, che fa della rete Iliad la prima in Italia per disponibilità di segnale.

A tal proposito Iliad ha affermato che questo premio è un ulteriore riconoscimento del costante impegno e delle risorse che l’operatore sta investendo in Italia per l’espansione della rete proprietaria. Una rete mobile che, come annunciato recentemente, oltre a garantire una copertura superiore al 99% della popolazione italiana con la connettività 4G/4G+, raggiunge oggi più di 3.000 città con la tecnologia 5G.

È proprio grazie alla sua rete, e agli investimenti con cui è stata realizzata, che Iliad può vantare un tasso di soddisfazione dei suoi utenti superiore al 97%. Sono questi gli ingredienti della crescita record dell’azienda e dei suoi 18 trimestri consecutivi di primato in Italia per crescita netta di utenti; sono questi gli ingredienti insieme sempre a trasparenza, zero costi nascosti e zero sorprese – che hanno portato ad oltre 9 milioni e 300 mila le utenze Iliad attive.

Il report evidenzia comunque una “lotta” molto serrata tra le diverse compagnie telefoniche: sebbene Iliad si sia assestata al primo posto per disponibilità della connessione, a Vodafone è stato riconosciuto il primo posto per velocità di download e upload, a TIM la palma per la maggior velocità sotto rete 5G mentre WindTre è risultata al primo posto per disponibilità e estensione della rete 5G.