iOS 13.5.1, alcuni utenti lamentano cali drastici di batteria

L’aggiornamento ad iOS 13.5.1 sembrerebbe causare fenomeni di battery drain. Alcuni utenti possessori di iPhone hanno cominciato a lamentare il problema sul forum ufficiale Apple. A quanto pare, le attività in background causerebbero un calo drastico della batteria del dispositivo che – in certi casi – si surriscalderebbe anche quando non è in uso.

Gli utenti infatti lamentano un consumo eccessivo proprio mentre non stanno utilizzando l’iPhone. Ciò vuol dire che le attività in background consumano più energia del previsto. Secondo quanto riportato da ZDNet, le attività a “schermo spento” sono di gran lunga superiori alla media. Se queste superano all’incirca i 60 minuti hanno inevitabilmente un impatto negativo sulla durata della batteria.

Per osservare il comportamento della batteria, basta accedere alle impostazioni e successivamente selezionare la voce batteria. Da qui, è possibile osservare l’attività a schermo spento e anche vedere quali sono le applicazioni che richiedono più energia. Dopodiché, la situazione può essere momentaneamente risolta eliminando le app energivoro oppure disabilitando l’aggiornamento in background.

Ad ogni modo, Apple è già al lavoro per risolvere il problema con il futuro iOS 13.6 già a disposizione degli utenti beta i quali segnalano un miglioramento in termini di efficienza energetica rispetto all’ultimo aggiornamento.