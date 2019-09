iPhone 11: le offerte degli operatori

Le offerte degli operatori per acquistare in abbonamento iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Serie 5.

Con l’arrivo sul mercato oggi dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Serie 5, gli operatori telefonici hanno annunciato le loro offerte per avere in abbonamento i nuovi prodotti di casa Apple. Ecco le offerte di TIM e Vodafone.

Le offerte di TIM

iPhone 11

Da 849,90€ (64GB), 899,90€ (128GB) e 1019,90€ (256GB).

Per i clienti TIM rispettivamente a 25€/mese e un contributo iniziale di 99€ (64GB) o di 149€ (128GB) oppure 26€/mese e un contributo iniziale di 239€ (256GB)

Per i clienti TIM NEXT rispettivamente a 25€/mese e un contributo iniziale di 99€ (64GB), o di 149€ (128GB) oppure 30€/mese e un contributo iniziale di 119€ (256GB)

iPhone 11 Pro

Da 1199,90€ (64GB), 1369,90€ (256GB) e 1599,90€ (512GB)

Per i clienti TIM rispettivamente a 35€/mese e un contributo iniziale di 149€ (64GB), 39€/mese e un contributo iniziale di 199€ (256GB) oppure di 429€ (512GB)

Per i clienti TIM NEXT rispettivamente a 35€/mese e un contributo iniziale di 149€ (64GB) oppure 39€/mese e un contributo iniziale di 199€ (256GB)

iPhone 11 Pro Max

Da 1299,90€ (64GB) a 1469,90€ (256GB)

Per i clienti TIM a 35€/mese e un contributo iniziale di 249€ (64GB) oppure 39€/mese e un contributo iniziale di 299€ (256GB)

Per i clienti TIM NEXT rispettivamente a 35€/mese e un contributo iniziale di 249€ (64GB) oppure 39€/mese e un contributo iniziale di 299€ (256GB)

Inoltre, con TIM Supervaluta il cliente può portare in permuta il proprio iPhone usato e utilizzare il voucher per avere uno sconto sul contributo iniziale, che si può ridurre fino ad azzerarsi in base al device: iPhone 11 con 16€/mese + contributo iniziale e iPhone 11 Pro a partire da 27€/mese + contributo iniziale.

Apple Watch Serie 5 sarà disponibile a breve, mentre gli iPad di settimana generazione saranno disponibili a partire dal mese di ottobre. Le offerte sono disponibili tramite questo link.

Le offerte di Vodafone

iPhone 11 Pro 64GB

con RED Ultra contributo iniziale 129.99, rata di 27.99 euro al mese per 30 mesi. L’offerta comprende 30 Giga e Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe, minuti e SMS illimitati, chiamate illimitate verso i paesi EU e 1000 minuti verso i paesi extra EU, 1GB e 200 minuti in roaming extra EU verso oltre 15 destinazioni, servizi accessori inclusi. Inoltre, è inclusa l’estensione di garanzia full display per due anni e liquidi per un anno.

contributo iniziale 129.99, rata di 27.99 euro al mese per 30 mesi. L’offerta comprende 30 Giga e Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe, minuti e SMS illimitati, chiamate illimitate verso i paesi EU e 1000 minuti verso i paesi extra EU, 1GB e 200 minuti in roaming extra EU verso oltre 15 destinazioni, servizi accessori inclusi. Inoltre, è inclusa l’estensione di garanzia full display per due anni e liquidi per un anno. con RED Black contributo iniziale 129.99, rata di 27.99 euro al mese per 30 mesi. L’offerta comprende Giga illimitati, minuti e SMS illimitati, chiamate illimitate verso i paesi EU e 1000 minuti verso i paesi extra EU, 5GB e 500 minuti in roaming extra EU verso oltre 15 destinazioni, servizi accessori inclusi, rete sicura inclusa. Inoltre, è inclusa assistenza kasko full per due anni.

Apple Watch Series 5 40mm

Contributo iniziale 89,99euro, rata 15,99 euro al mese per 30 mesi

Apple Watch Series 5 44mm

Contributo iniziale 89,99euro, rata 16,99 euro al mese per 30 mesi

Se il cliente acquista Apple Watch Series 5 o i modelli precedenti in versione Cellular potrà attivare il servizio Vodafone OneNumber da tutti i canali al costo di 5 euro al mese con il primo mese gratis. Da quest’anno inoltre è disponibile il servizio di assistenza full anche per Apple Watch.

Le offerte sono sottoscrivibili da oggi 20 settembre in negozio e da lunedì 23 settembre anche online.

Provvederemo ad aggiornare l’articolo con le nuove offerte.

