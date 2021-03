iPhone 11 Pro un mese in un lago sotto zero, com’è andata?

Durante gli ultimi anni, gli iPhone arrivati sul mercato hanno portato con loro una certificazione IP68, il che li rende sulla carta impermeabili per un periodo di tempo limitato e molto più resistenti sotto vari tipi di casistiche. Ebbene, questa caratteristica non è da sminuire in fase d’acquisto perché rende il prodotto capace di affrontare eventuali imprevisti che possono accadere in base ai posti in cui ci rechiamo.

Imprevisto come quello che è accaduto ad un iPhone 11 Pro che è rimasto sotto il livello dell’acqua ghiacciata di un lago del Canada, stato famoso per le sue temperature molto rigide che nel mese di marzo raggiungono facilmente i -15.

Lo smartphone di Apple è caduto nello specchio d’acqua gelato che prende il nome di Waskesiu, localizzato nella regione del Saskatchewan. In quell’occasione un gruppo di amici stava festeggiando il compleanno della proprietaria dell’iPhone ed è proprio a lei che è scivolato dalle mani.

Nonostante lo smartphone fosse affondato, la donna non si rassegnò a perderlo e ritornò sul posto in un secondo momento per provare a recuperarlo. Come? Con una lenza e dei magneti applicati all’estremità per poterlo ancorare e portarlo in superficie. Alla fine ci è riuscita e, una volta recuperato, lo ha messo in carica e con sorpresa lo smartphone è tornato a funzionare.

E’ incredibile come uno smartphone possa resistere per così tanto tempo in un lago, per giunta ghiacciato, nonostante la sua certificazione lo “protegga”. C’è da dire che molto probabilmente si era adagiato ad una profondità sopportabile, se fosse finito in fondo al lago ci sarebbe stato un epilogo diverso, qualora lo si avesse ritrovato oltretutto. Tutto è bene quel che finisce bene e nel video potete consultare l’impresa della donna e del suo iPhone 11 Pro riassunta in circa 2 minuti.