iPhone 13 senza notch? Guardate questi vetri protettivi!

L’evento di presentazione della prossima generazione di iPhone è ormai a poco più di un mese di distanza, salvo imprevisti e rinvii da parte di Apple. Le indiscrezioni riguardo i nuovi iPhone 13 si stanno velocemente moltiplicando in rete anche grazie alla già avviata produzione del terminale nelle fabbriche cinesi e ai produttori di accessori di terze parti.

Oggi possiamo dare una prima occhiata ad alcuni vetri di protezione per le tre diverse diagonali di display degli iPhone 13 che però sollevano un grosso dubbio: che fine ha fatto il notch?

Nelle immagini che ci sono state inviate da una nostra fonte basata a Shenzhen, probabilmente vicina ad un produttore di accessori per smartphone, possiamo osservare in tutto il loro splendore alcuni vetrini di protezione per i display dei futuri iPhone 13.

Le foto, ovviamente in bassa risoluzione come tradizione dei leak vuole, ci permettono di fare alcune speculazioni riguardo l’aspetto che avrà la parte frontale degli iPhone che Apple presenterà durante il suo prossimo evento.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è la mancanza di un notch. Si tratta di un elemento contenente la fotocamera frontale e i sensori necessari alla scansione del volto FaceID che è stata dapprima presa in prestito da molti dei produttori di smartphone Android e che invece al giorno d’oggi è una delle poche caratteristiche che ancora distinguono gli iPhone dagli altri dispositivi di fascia alta, i quali si sono ormai spostati verso design full-screen o con foro nel display.

Oltre alla mancanza del notch sembra che la capsula auricolare sia stata riposizionata sul bordo superiore del display, soluzione che suggerisce un cambiamento nella disposizione delle componenti interne di iPhone 13. Apple è davvero riuscita a nascondere questo epocale cambiamento di design?

No, non corriamo troppo. Come anche visibile in una delle immagini che abbiamo ricevuto via mail e che vedete qui sopra, la fotocamera frontale è ancora una volta posizionata nella zona centrale della parte alta dello schermo. Ciò conferma che anche gli iPhone 13, come suggerito da precedenti indiscrezioni, avrà ancora un notch che tuttavia non è stato colorato di nero negli accessori immortalati nelle immagini.

Quello che possiamo però confermare è che il notch avrà una dimensione più ristretta, cambio di misure possibile grazie alla riorganizzazione del layout delle componenti in quella zona.

Voi cosa ne pensate? Riuscirà mai Apple a eliminare il notch senza rinunciare a FaceID?