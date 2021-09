iPhone 13 vs iPhone 12: comprare o aspettare?

Come ogni fine dell’anno, come per ogni presentazione dei nuovi smartphone di Apple, per molti utenti scatta inevitabilmente la domanda delle domande: meglio il nuovo iPhone 13 o spendere meno e comprare/tenere iPhone 12?

In questo articolo analizzeremo proprio gli aspetti di maggior rilievo riguardo i due smartphone, fermo restando che molte delle scelte sono estremamente personali e possono essere condivise o meno in base alle esigenze.

iPhone 13 e iPhone 12 sono proprio uguali?

Diciamo che Apple non ha premuto troppo sul pedale del cambiamento. Una rapida occhiata nella parte frontale non ci da informazioni sufficienti per capire quale possa essere uno e viceversa. Se invece ci si ferma e si analizza il notch (più contenuto del 20% nel nuovo modello) si può capire quale sia uno e quale sia l’altro.

Diverso è il discorso nella parte posteriore dove la disposizione delle fotocamere rende facile l’identificazione al volo dei due modelli. Nel nuovo modello si è scelto di disporle in diagonale mentre su iPhone 12 sono in verticale. Persino le dimensioni sono praticamente uguali, tranne lo spessore: iPhone 12 misura 7,4 mm mentre iPhone 13 7,65 mm.

L’azienda di Cupertino ha scelto di aggiungere nuovi colori:

iPhone 13 è disponibile in rosa, blu, blu notte (mezzanotte), bianco (galassia) e product red;

iPhone 12, lo ricordiamo, è colorato di nero, bianco, rosso, verde, blu e viola.

iPhone 13 e iPhone 12 scattano le stesse foto?

La risoluzione dei sensori è la stessa ma iPhone 13, sulla carta, scatta foto leggermente migliori. Il sistema fotografico è stabilizzato e cattura quasi il 50% di luce in più per migliorare anche gli scatti con poca luce. Il sensore ultrawide possiede un f/1.8 mentre il modello precedente un f/2.4.

iPhone 13 in più ha la nuova modalità di autofocus a stampo cinematografico, ergo, il fuoco può essere spostato sia in automatico che in manuale – scena per scena – come avviene nei film. Il tutto applicabile sia in pre che in post produzione.

In ogni caso, anche se abbiamo i dati tecnici, la fotografia è una di quei campi in cui bisogna fare dei test sul campo per capirne la bontà generale. E quindi vi rimandiamo alla nostra recensione.

iPhone 13 dura di più ed è più potente di iPhone 12?

Lato prestazioni non ci sono dubbi, il SoC A15 Bionic è più potete dell’A14 anche se non in maniera così marcata. Chi deciderà di acquistare iPhone 13 non avrà più la possibilità di scegliere il taglio da 64 GB, si parte da 128. Come di consueto, per chi ha bisogno di più memoria, ci sono i tagli da 256 e i 512 GB.

E per quanto riguarda l’autonomia, la batteria è di un buon 15% più capiente di quella di iPhone 12 con una capacità di 3240mAh. Sarà possibile ricaricarla tramite il cavo o tramite Wireless, rispettivamente con una potenza massima di 20 e 15 W.

L’attuale divario di prezzo giustifica l’acquisto di iPhone 13?

iPhone 12 costa meno, è chiaro. E grazie dell’arrivo sul mercato del suo successore, subirà una naturale svalutazione. Per quanto riguarda iPhone 13 non ci sono grosse soluzioni per pagarlo meno, quindi o si ricorre al sito Apple (anche a rate) o ci si affida agli operatori che dilazioneranno il tutto nel corso dei mesi.

La cifra come ogni anno è ingente ma chi non bada al budget la soluzione migliore è iPhone 13, chi invece vuole risparmiare un mimino può acquistare o tenere l’iPhone 12 e magari iniziare a fare un pensierino all’iPhone 14.

Ulteriori dettagli

Il display di iPhone 13 e di iPhone 12 sono molto simili, per non dire identici (notch a parte). Una differenza che può saltare all’occhio è sicuramente la luminosità massima, 800 nit per l’ultimo smartphone di Apple contro i 600 del modello precedente. E non cambia nemmeno il refresh rate, fermo a 60Hz sia da una parte che dall’altra.

Impermeabilità IP68 garantita, proprio come il modello dello scorso anno. E rimanendo in tema di resistenza, sempre entrambi posseggono un rivestimento Ceramic Shield che li rende quattro volte più resistenti.