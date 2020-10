Jon Prosser: Apple AirTag arriveranno nel 2021, svelati i prezzi di AirPods Studio

Le novità riguardanti i prodotti Apple in arrivo nel prossimo futuro non potevano che arrivare dal sempre affidabile leaker e YouTuber Jon Prosser. Non si tratta però di notizie che gli appassionati del mondo Apple sono contenti di sentire: sembra che gli AirTag siano stati rimandati al 2021 e che il prezzo delle AirPods Studio sia più alto del previsto.

Andiamo con ordine, partiamo dalla brutta notizia che riguarda gli AirTags. Questi piccoli tag bluetooth, i quali permettono di rintracciare i propri oggetti in caso di smarrimento utilizzando l’iPhone grazie al chip Apple R1 integrato, secondo Prosser non saranno presenti durante l’evento di lancio che l’azienda trasmetterà in streaming il 13 ottobre. Non solo, il leaker ha affermato che la presentazione di questi piccoli accessori sia slittata addirittura a marzo 2021, ci sarà quindi ancora molto da attendere.

I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy

This one hurts my heart…

Per quanto riguarda le Apple AirPods Studio, le presunte cuffie over ear che l’azienda californiana dovrebbe annunciare nel prossimo futuro, sembra che Prosser sia riuscito a scovare delle informazioni sul prezzo. La versione di AirPods Studio, di cui aveva realizzato un render in collaborazione con @cconceptcreator per proteggere la propria fonte, sarebbero in realtà una versione Luxury costruita utilizzando materiali più pregiati come pelle e metallo e che arriverà sul mercato al prezzo di 599 dollari. La versione base delle AirPods Studio dovrebbe arrivare sul mercato a 350 dollari e sarà probabilmente prodotta in materiale plastico, o comunque con una qualità minore alle Luxury.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020