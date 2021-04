LG: fine di un’era, addio agli smartphone

Nel corso degli ultimi mesi avevamo assistito a parecchi rumors sulla faccenda, catalogati da LG come notizie non confermate ma neanche smentite.

Ebbene, ora è ufficiale: LG lascia il mercato smartphone. L’azienda sud coreana dice addio ad un settore che l’ha riguardata per oltre dieci anni. E ora pare scontato chiederselo, di chi è la colpa? Perché è avvenuto tutto ciò?

Diciamo che negli ultimi anni la società non ha brillato per marketshare, anzi, ogni rilevazione aveva una costante perdita in termini di fatturato. Proprio quest’ultimo dato, in un solo trimestre del 2020, è calato del 9,2%.

Come si legge nel comunicato, la decisione strategica di LG di uscire dal settore della telefonia permetterà all’azienda di focalizzare maggiori risorse in altre aree di crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, la smart home, la robotica, l’intelligenza artificiale e le soluzioni B2B insieme a piattaforme e servizi.

Per chi sta leggendo questo articolo e ha uno smartphone LG, non si deve preoccupare perché l’azienda ha confermato che fornirà assistenza hardware e software per il canonico periodo in cui uno smartphone Android viene supportato. Ci saranno aggiornamenti firmware e assistenza tecnica in garanzia per i classici 2 anni. Inoltre se vi recherete nei negozi e vedrete uno smartphone LG in vendita si potrà acquistare senza problemi, fino ad esaurimento scorte i prodotti rimarranno a disposizione, negozi online compresi.

La chiusura delle attività viene fissata al 31 luglio, periodo in cui il segmento smartphone sarà cancellato. Quindi LG cosa farà da grande? Il comunicato parla chiaro, si concentrerà sul futuro fornendo batterie alle auto elettriche, Smart TV, robotica, internet of things, etc.

I tempi cambiano, l’innovazione va veloce. LG non ha inciso abbastanza per ritagliarsi un posto nel panorama smartphone mondiale.