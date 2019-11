Mercato smartphone in ripresa: perde Apple, guadagna Huawei

Mercato smartphone in ripresa nel Q3 2019. Le spedizioni globali aumentano del 2%. Crescono Huawei e Samsung che resta in prima posizione, perdono Apple e Xiaomi.

Primi segnali positivi per il mercato smartphone. Le ricerche condotte da Strategy Analytics e Canalys hanno mostrato una leggera ripresa per le spedizioni di smartphone. Seppur con qualche differenza in termini di percentuali, i risultati di entrambe le società di analisi combaciano. Nel terzo trimestre del 2019, infatti, si è registrato un aumento pari al 2% per Strategy Analytics con 366,3 milioni di dispositivi spediti rispetto ai 359,8 milioni dello stesso periodo del 2018. È il primo dato in crescita negli ultimi due anni.

La testa della classifica resta occupata da Samsung che detiene una quota di mercato del 21,3% con 78,2 milioni di smartphone spediti registrando un aumento dell’8% rispetto al Q3 2018. Perde, invece, Apple in terza posizione che rappresenta il 12,4% dell’intero mercato con 45,6 milioni di iPhone venduti in calo del 3% rispetto alle 46,9 milioni unità dello stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante il leggero calo, questa è stata in realtà la migliore performance di Apple dallo scorso anno.

Credit - Strategy Analytics

Straordinari, invece, i risultati messi a segno da Huawei che occupa il secondo gradino del podio. Il colosso di Shenzhen è cresciuto del 29% raggiungendo ben 66,7 milioni di unità spedite e guadagnando il 18,2% di market share. Stessi dati registrati da Canalys – che però parla di una quota di mercato del 19% – la quale ha attribuito questo successo soprattutto ai risultati nel mercato di casa. In Cina, infatti, la crescita su base annua è stata del 66% a discapito dei rivali.

Credit - Canalys

In quarta posizione, troviamo Xiaomi che ha subito un leggero calo (-2%) a causa della forte concorrenza di marchi come Huawei e Realme nei mercati chiave come quello cinese e indiano. -6% per OPPO che comunque resta nel top 5 con 29,4 milioni di smartphone spediti. Ad ogni modo, il mercato smartphone sembra essere in ripresa e la situazione potrebbe migliorare con la diffusione del nuovo standard di rete 5G, che potrebbe spingere gli utenti ad aggiornare i propri smartphone.