Microsoft Copilot gratis su tutti gli smartphone Android, scaricatelo subito

Microsoft ha finalmente rilasciato Copilot su Android, rendendo disponibile il modello di intelligenza artificiale GPT-4 gratuitamente per tutti. Mentre Gemini Pro di Google ha fatto scalpore di recente, Copilot si è silenziosamente posizionato come un concorrente formidabile, soprattutto per chi cerca un'esperienza di chatbot efficiente e completa.

Precedentemente noto come Bing Chat, Microsoft ha rinnovato e ribattezzato il suo chatbot in Copilot, allineandolo alle aspettative degli utenti moderni. Il rebranding è accompagnato dal lancio di una pagina web dedicata a Copilot e, soprattutto, da un'applicazione Android di facile utilizzo che ha già fatto capolino nel Play Store.

Una delle caratteristiche principali di Copilot è l'accesso a Internet, cosa che garantisce agli utenti di ricevere informazioni in tempo reale e aggiornate in risposta alle loro richieste. Questo lo distingue dalla sua controparte gratuita, ChatGPT, affrontando il problema delle risposte potenzialmente obsolete. Microsoft sembra aver preso spunto da ChatGPT, offrendo un'interfaccia pulita e lineare che gli utenti apprezzano.

L'applicazione Copilot per Android rispecchia la semplicità di ChatGPT, offrendo agli utenti un ambiente privo di confusione e di distrazioni. Inoltre, l'app è completamente gratuita e non richiede agli utenti di registrarsi per la maggior parte delle funzionalità, una boccata d'aria fresca in un'epoca in cui la creazione di account è diventata onnipresente.

L'impegno di Microsoft nei confronti dell'intelligenza artificiale è evidente nelle funzionalità di Copilot, le quali vanno oltre la semplice chat. Gli utenti possono anche creare immagini partendo dalle semplici descrizioni testuali. L'integrazione dei modelli GPT-4 e DALL-E 3 di OpenAI migliora ulteriormente le capacità di Copilot, rendendolo uno strumento versatile per varie attività.

In particolare, Microsoft ha eliminato la necessità per gli utenti di creare un account o di fornire un'e-mail, a meno che non desiderino generare immagini con DALL-E 3. Questo approccio user-friendly, unito a requisiti minimi di autorizzazione (per lo più basati sulla posizione), distingue Copilot dalla tendenza delle app che richiedono ampi dati all'utente.

Per gli utenti che cercano un'esperienza più avanzata, l'app Copilot offre la possibilità di attivare GPT-4, il più potente Large Language Model (LLM) di OpenAI. Sebbene l'applicazione avverta di potenziali rallentamenti con GPT-4 attivato, l'integrazione di questo modello avanzato senza alcun costo aggiuntivo è un'attrattiva significativa per gli utenti.