Quale smartwatch low cost regalare a Natale?

Nati come oggetto di nicchia dedicato a un pubblico di super appassionati, gli smartwatch hanno saputo ben presto imporsi come oggetti d’uso comune all’interno della nostra società. Complice una riduzione notevole dei prezzi di partenza per questa categoria di prodotti, sono infatti diventate sempre di più le persone interessate ad avere al polso un orologio intelligente.

Complice il periodo natalizio abbiamo pensato quindi di redigere per voi un breve elenco di smartwatch low cost adatti per chi ancora non è entrato in questo mondo, oppure per fornire magari un prodotto da alternare al vostro orologio più costoso per le sessioni di allenamento e per lo sport.

Quale smartwatch low cost regalare per Natale

La grande offerta di orologi smart porta sempre di più l’utente medio a perdersi nell’oceano delle inserzioni. Ecco il motivo per il quale, sempre rimanendo con un occhio attento al budget (si tratterà di prodotti nel range dei 100 euro di spesa), con questo elenco potrete trovare ciò che più si allinea alle vostre esigenze.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Nella nuova variante dotata di supporto alla tecnologia NFC, difficile poter chiedere di più a quello che possiamo definire come lo smartwatch low cost più economico consigliabile sul mercato attualmente.

Display di dimensioni maggiorate rispetto alle passate generazione unite alla sempre ottima interfaccia dell’applicazione Xiaomi per la sincronizzazione dei dati, rendono questa Mi Band la migliore mai rilasciata dall’azienda, ideale per tutti coloro di voi che vogliono iniziare a prendere confidenza con il mondo degli orologi intelligenti.

Huawei Watch Fit

Huawei ha lavorato veramente in maniera molto importante nel mercato degli indossabili negli ultimi anni. A lato dei prodotti più costosi ha introdotto sul mercato una linea pensata appositamente per offrire alcune delle funzionalità apprezzate si device di gamma superiore a un rezzo di listino inferiore.

È il caso di Huawei Watch Fit, di recente lanciato nella edizione “new” con nuovi colori per le scocche e i cinturini, che offre qualche limitazione lato notifiche e area smart, offrendo però una suite sportiva che possiamo definire come la migliore in questa fascia di prezzo, con tanto di assistente virtuale al polso pronto a diventare il nostro coach sportivo.

Amazfit GTR

Nonostante non si tratti dell’ultima versione e dell’ultimo modello, la prima edizione di Amazfit GTR, specialmente nella variante da 47mm per quanto riguarda la cassa, rimane una validissima opzione da consigliare ad amici e parenti alla ricerca di un prodotto al polso in grado di emulare l’estetica di un orologio “classico“, offrendo però tutta una serie di funzioni smart proprie degli smartwatch odierni.

L’applicazione di supporto Zepp è una delle più apprezzate all’interno del panorama tech e vi aiuterà a tenere traccia di tutti i parametri vitali monitorabli dal vostro Amazfit GTR, il tutto con una durata della batteria che vi farà dimenticare l’ansia della ricarica.

Fitbit Versa 2

Anche in questo caso non si tratta di un prodotto fra i più recenti ma visto il recente calo di prezzo, si tratta di un’occasione unica per portarsi a casa prodotto di fascia superiore, sia per quanto riguarda la gestione dello sport, sia per quanto riguarda l’area smart di notifiche e funzionalità extra.

Fitbit Versa 2 nella fascia dei 100 euro infatti di offrirà un approccio super convincente lato fitness, non dimenticandosi di tutte le chicche che sono solite trovare posto in prodotti dal costo superiore (controllo del sonno avanzato, assistente vocale, supporto alle librerie musicali in cloud), diventando di fatto l’opzione migliore per unire funzionalità e risparmio.

Amazfit T-Rex

Senz dubbio la proposta adatta per coloro di voi che vogliono affiancare ad un prodotto più elegante e fine, uno smartwatch adatto a ogni contesto sportivo e in grado di sopravvivere a ogni tipo di utilizzo.

Amazfit T-Rex si propone qundi come l’alternativa rugged per chi pratica sport in contesti estremi, con funzionalità avanzate lato sensoristica, con un design che mette al centro uno splendido pannello in tecnologia OLED. Interessante la scelta di interazione col prodotto che non obbliga l’utente a dover per forza toccare il pannello, ma mette a disposizione dei pulsanti hardware in grado di emulare i nostri swipe sul display, rendendolo di fatto sempre utilizzabile indipendentemente dallo scenario.

TicWatch GTX

Abbassando nuovamente la soglia di spesa e tornando nella fascia dei 50 euro, questo TicWatch GTX prova a mixare il design degli smartwatch più costosi (donando all’utente il tanto apprezzato design circolare che difficilmente si può trovare su queste cifre), offrendo un’interfaccia utente semplificata ma non per questo scarna di funzioni.

Presente infatti un’applicazione di supporto per tenere traccia dei propri dati sulla propria salute raccolti dall’orologio, così come la possibilità di ricevere le notifiche al polso, per poter quindi rimanere sempre raggiungibili anche in situazioni dove non sarà possibile utilizzare prontamente il proprio smartphone.

