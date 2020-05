Secondo alcune recenti indiscrezioni, il successore di Motorola Razr presenterà un form factor pressoché inalterato e dei componenti migliori rispetto al predecessore. Il produttore starebbe già lavorando al successore del device lanciato solo pochi mesi fa, che potrebbe arrivare a settembre.

Motorola Razr aveva puntato molto sull’effetto nostalgia, ma le specifiche tecniche (dal SoC di fascia media alla batteria poco capiente) hanno deluso molti consumatori. Il brand starebbe quindi lavorando per migliorare la situazione nella seconda generazione, sopratutto in seguito all’arrivo di un temibile concorrente come Samsung Galaxy Z Flip (disponibile su Amazon).

Una fonte di XDA ha dichiarato che Razr 2, riconosciuto con il nome in codice Smith (modello: XT2071-4), sarà equipaggiato con il SoC Snapdragon 765 (compatibile con il 5G grazie al modem Snapdragon X52), 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe avere una capacità massima di 2.845 mAh, che rimane comunque abbastanza limitata.

Importanti migliorie anche per quanto riguarda il comparto fotografico: potremmo trovare un sensore posteriore Samsung ISOCELL Bright GM1 da 48 MP (contro i 16 MP della prima generazione) e uno frontale da 20 MP (5 MP nel primo Razr).