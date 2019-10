Nubia Z20, lo smartphone con due display in Europa a 549 euro

Nubia Z20 è disponibile all'acquisto in Europa, Italia inclusa, a 549 euro. Lo smartphone è caratterizzato da un secondo display AMOLED sul pannello posteriore.

Nubia Z20 è disponibile da oggi, 14 ottobre, in Europa. È possibile acquistare lo smartphone sul sito ufficiale del produttore con disponibilità anche per l’Italia. Parliamo di un dispositivo particolare caratterizzato dalla presenza di un secondo display sul pannello posteriore, utile per scattare foto o effettuare videochiamate sfruttando la fotocamera posteriore.

Il display principale è un’unità da 6,42 pollici con risoluzione Full-HD+ che si presenta senza nessun tipo di interruzione: nessun notch, nessun foro e cornici risicate al massimo grazie alla mancanza della fotocamera frontale. Lo schermo posteriore, invece, è da 5,1 pollici. Entrambi sono realizzati con tecnologia AMOLED.

Il comparto fotografico si compone così di un sistema di tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 48 MP con OIS è assistito da un secondo grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo da 8 MP che attiva uno zoom ottico 3x. Tra le funzionalità supportate c’è anche la registrazione video in 8K a 15 fps.

La piattaforma hardware è di fascia alta. A bordo troviamo lo Snapdragon 855 Plus di Qualcomm assistito da 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh. Completa la connettività: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, doppio GPS (L1+L5), supporto Dual-SIM. La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie con interfaccia grafica Nubia UI 7.0.

Nubia Z20 è disponibile nelle varianti cromatiche Black e Blue. Per il momento, risulta disponibile solo la colorazione nera al prezzo di 549 euro. Come detto in apertura, è possibile acquistarlo sul sito ufficiale del produttore raggiungibile tramite questo link.