OnePlus Nord 4, gli smartphone in metallo sono tornati in grande stile! | Recensione

Con una mossa alquanto inaspettata, OnePlus ha presentato un nuovo smartphone dotato di corpo unibody in metallo, qualcosa che non si vedeva da diversi anni. Il nuovo OnePlus Nord 4 non è però solo un bel faccino, porta sul campo di battaglia della fascia media un mix di specifiche interessanti e un prezzo di lancio molto competitivo.

Quanto sono belli gli smartphone in metallo?

Quanto mi sono mancati gli smartphone in metallo! Dai tempi dei flagship HTC, passando per il Nexus 6P e i primi smartphone di OnePlus, ho sempre adorato i prodotti realizzati con un unibody in alluminio. OnePlus Nord 4 riprende l'esatto stile dei tempi e mescola quello che era il design di Google Pixel 2 XL con una scocca in metallo veramente piacevole al tatto e che finalmente non sembra volersi rompere al primo impatto con il pavimento.

Certo, è stato necessario un lavoro a livello ingegneristico davvero intenso per poter riuscire a portare sul mercato uno smartphone 5G con questo tipo di costruzione ed è ancora presente una finestra in vetro nella parte alta del terminale, ma che risultato! Il team di OnePlus ha dovuto trovare un modo di rendere tutte le antenne (e sono davvero tante tra NFC, Wi-Fi, BT e 5G) funzionali al 100% nonostante quello che a tutti gli effetti è uno schermo radio nella parte posteriore dello smartphone.

Lo smartphone in mano è solido e ha un feeling premium che da tempo mancava. Nonostante ciò, e calcolando anche la grande batteria integrata di cui parleremo in seguito, OnePlus Nord 4 è anche molto sottile (7,99mm) e leggero (199,5g). Le curvature nella parte posteriore lo rendono bello da utilizzare mantenendo al contempo le due facce dello smartphone completamente piatte.

Non manca il comodissimo Alert Slider per cui l'azienda è famosa, e di cui ora ha l'esclusiva siccome anche Apple ha eliminato questo selettore di modalità della suoneria, ed il dispositivo è anche certificato contro l'ingresso di acqua e polvere secondo lo standard IP65.

Il lavoro di design si estende alla parte frontale, dove campeggia un bellissimo display AMOLED da 6,74" dalle cornici sottilissime. Il bordo inferiore è leggermente più spesso degli altri tre, ma a sua volta è davvero così sottile che non da assolutamente alcun fastidio.

Lo schermo ha una risoluzione 1,5K (1240 x 2772 pixel) che rende ogni immagine nitida e definita senza per forza richiedere uno sforzo extra alla GPU come i pannelli QHD dei top di gamma, soluzione che sugli smartphone di fascia media apprezziamo particolarmente. Il pannello raggiunge 120Hz di frequenza di aggiornamento massima, supporta la visualizzazione di contenuti HDR ed ha un picco di luminosità di 2150 nit. Quest'ultimo non è certo un record ma è un valore comunque rispettabilissimo.

Nella parte bassa è nascosto l'ormai classico lettore ottico di impronte digitali che ci si aspetta di trovare.

La potenza che serve e la tranquillità di anni di aggiornamenti

OnePlus Nord 4 non è però un flagship killer, o almeno non nel termine classico della definizione. Monta un chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un SoC di ultima generazione per smartphone di fascia media, invece di un più potente processore da flagship di questo o dello scorso anno. Questo non è un problema.

Al prezzo a cui è proposto il dispositivo le sue prestazioni sono competitive e ci sono davvero pochi prodotti in caso di fare di meglio, come la gamma POCO F6 di Xiaomi. Il chip è accompagnato da 8GB o 12GB di RAM LPDDR5X e da 128GB di memoria UFS 3.1 oppure 256GB/512GB di memoria UFS 4.0. In ogni caso non dovreste mai sentire la necessità di maggiore potenza a meno che non siate giocatori competitivi che si aspettano di far girare Zenless Zone Zero a 60fps con dettagli al massimo. Parlando dell'ultimo titolo di MiHoYo, comunque è in grado di essere eseguito in modo fluido limitando l'accuratezza grafica.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test OnePlus Nord 4 1164 3852 1088133 2930 (17,55 fps) 2999 - 1629 (54,3%%) OnePlus Nord 3 1060 3240 917692 2326 (13,90 fps) 2327 - 1217 (52,3%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore realme 12 Pro+ 905 2865 662520 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%) Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%)

Parlando di connettività, abbiamo già discusso di come OnePlus abbia dovuto reingegnerizzare il sistema di antenne per poter funzionare con la scocca in metallo. Troviamo infatti nella parte bassa del retro una striscia in plastica ritagliata nella scocca (ma impercettibile al tatto) dedicata proprio alle antenne, come anche una larga finestra in vetro nell'area delle fotocamere. OnePlus Nord 4 supporta il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.4, l'NFC ma manca di una eSIM, che crediamo sia stata omessa per limitare il costo. Ha però un LED IR per il controllo delle apparecchiature "non-smart", molto comodo in caso di necessità.

Più interessante il discorso che riguarda la batteria. Non solo l'azienda è riuscita ad inserire in questo corpo sottile una cella da ben 5500mAh che dona al dispositivo un'ottima autonomia, ma ha incluso anche un sistema di ricarica rapida SuperVOOC a 100W che può riportare OnePlus Nord 4 dall'1% al 100% in soli 28 minuti. Manca ovviamente la ricarica wireless, ma con una scocca in metallo era qualcosa di impossibile da implementare.

Con OnePlus Nord 4, l'azienda inaugura anche un nuovo ciclo di supporto software. La OxygenOS 14.1 basata su Android 14 verrà aggiornata per quattro anni con nuove versioni di Android e altri due anni successivi con le patch di sicurezza necessarie, garantendovi di potervi tenere stretto questo smartphone più a lungo.

A livello di funzionalità non c'è nulla di degno di nota e di diverso rispetto agli altri prodotti che OnePlus ci ha insegnato ad apprezzare, se non forse qualche applicazione di troppo pre-installata che però si può comunque rimuovere.

Come scatta le foto?

A livello fotografico, OnePlus Nord 4 si difende particolarmente bene nonostante un insieme di fotocamere mediocre, nulal di sconvolgente. Il sensore principale è un Sony LYT-600 da 50MP che già abbiamo potuto mettere alla prova con altri dispositivi ed è accompagnato da una fotocamera grandangolare da 8MP e da una fotocamera frontale da 16MP.

A salvare questo insieme di sensori buono ma non eccezionale è l'ottima elaborazione delle immagini che da tempo contraddistingue i prodotti OnePlus e Oppo. Rispetto ad altri smartphone con un comparto fotografico simile, il OnePlus Nord 4 ci ha restituito immagini di discreta qualità anche in situazioni in cui non ce lo saremmo sinceramente aspettati.

Di giorno i colori sono sufficientemente accurati, i dettagli buoni anche con le fotocamere secondarie e la gamma dinamica più che sufficiente per non ritrovarsi con immagini sovraesposte o sottoesposte. Di notte è la fotocamera grandangolare a soffrire di più, ma realisticamente è anche la fotocamera che di notte viene utilizzata di meno. I seflie sono a volte fin troppo dettagliati, cogliendo perfettamente i "difetti" del viso senza eliminarli artificialmente, cosa che apprezziamo.

La registrazione video arriva al 4K@60fps con la fotocamera principale e a soli 1080p@30fps con la grandangolare.

Conclusioni

Il nuovo arrivato nella famiglia Nord di OnePlus mi ha davvero colpito. Si tratta di uno smartphone ben equilibrato che ha dalla sua un design unico e piacevole, ma non rinuncia alle caratteristiche di base che rendono uno smartphone meritevole di una nostra raccomandazione.

Con un prezzo di lancio di 499,99 euro, in Italia vede come suo avversario diretto il POCO F6 Pro. Rispetto alla proposta Xiaomi, però, presenta un corpo unibody in metallo, una batteria più capiente ed un supporto software che gli permetteranno di essere decisamente più longevo. Il POCO è più veloce nei benchmark e ha una ricarica leggermente più rapida, ma a questo prezzo rappresenta più un'eccezione che la regola.

OnePlus Nord 4 è un dispositivo che rompe lo status quo e che raccomandiamo a tutti quelli che vogliono un prodotto competente a 360° ma non vogliono svuotare il conto in banca per acquistare un flagship. Soprattutto, lo consigliamo ai fan dei vecchi flagship killer del marchio che rimpiangono gli smartphone in metallo costruiti con grande maestria.