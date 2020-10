OnePlus Nord N10 5G e N100 ufficiali, in Italia da novembre a prezzi accessibili

La gamma di prodotti OnePlus Nord si amplia ufficialmente con l’arrivo di due nuovi smartphone che andranno a competere nei segmenti di mercato medio-basso e basso. N100 e N10 5G porteranno l’esperienza OnePlus a sempre più utenti in queste nuove fasce di prezzo più accessibili.

Dopo l’arrivo del primo OnePlus Nord, l’azienda capitanata da Pete Lau vuole conquistare ancore più clienti grazie a questi due nuovi prodotti. OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 riusciranno a convincere grazie alla loro batteria di lunga durata, al comparto fotografico multi-camera ed il famoso software OxygenOS del brand.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha dichiarato: “La missione di OnePlus di condividere la migliore tecnologia con il mondo significa impegnarsi per rendere la tecnologia all’avanguardia ad una gamma di utenti sempre più ampia. La serie OnePlus Nord N rappresenta il prossimo passo della nostra strategia, quella di estendere la nostra offerta di smartphone a diversi segmenti di prezzo. Ora ancora più utenti potranno ottenere un’esperienza burdenless senza rinunciare alla qualità“.

OnePlus Nord N10 5G vuole portare la connettività di nuova generazione nelle mani di un numero sempre maggiore di utenti senza però rinunciare ad un esperienza utente di alto livello. Possiede un display FullHD+ da 6,49″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz ed una coppia di speaker stereo per un’esperienza multimediale coinvolgente. La batteria è una capiente unità da 4300mAh in grado di ricaricarsi a grande velocità grazie alla tecnologia Warp Charge 30T.

Sotto il cofano troviamo il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 690 dotato di una CPU octa-core affiancata da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD. Sul retro sono posizionate quattro fotocamere: un sensore principale da 64MP ed una lente secondaria ultra-wide da 119° di ampiezza sono accompagnate da un sensore monocromatico e una lente macro. La fotocamera frontale è da 16MP.

Parlando della nuova gamma di prodotti, Tuomas Lampen, Head of Strategy OnePlus Europe, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato il primo prodotto OnePlus Nord in Europa e in India, la nostra community ha dimostrato chiaramente di essere entusiasta della prospettiva di dispositivi OnePlus ancora più convenienti, perché sa che non ci accontentiamo mai. Il lancio di OnePlus Nord N10 5G e di OnePlus Nord N100 è un ulteriore passo volto a portare la stessa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti, partendo dall’Europa. Continueremo ad adattare il nostro portfolio prodotti per garantire esperienze premium su larga scala alla nostra community“.

Leggi anche: È gia tempo di parlare di OnePlus 9

Il più economico tra i due prodotti appena annunciati è OnePlus Nord N100, il quale promette un’esperienza di intrattenimento superiore a un prezzo contenuto. Il display è un ampio 6,52″ e non mancano gli speaker stereo, ottimi per la visione dei vostri contenuti multimediali preferiti. La batteria è la più grande mai vista in uno smartphone OnePlus, ben 5000mAh in grado di ricaricarsi a 18W.

A muovere il tutto ci pensa un SoC Qualcomm Snapdragon 460 con CPU octa-core, al fianco del quale sono installati 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile. OnePlus Nord N100 dispone di una fotocamera principale da 13MP, una sensore di profondità per l’effetto bokeh artificiale e una lente macro.

Sia OnePlus Nord N10 5G che OnePlus Nord N100 vengono forniti con a bordo OxygenOS in versione 10.5 la quale offre caratteristiche uniche come la Zen Mode ed un set completo di personalizzazioni a disposizione degli utenti.

OnePlus Nord N10 5G nella versione 6GB di RAM e 128GB di memoria interna arriverà nella colorazione Midnight Ice al prezzo di partenza di 349 euro. OnePlus Nord N100 verrà invece proposto nella variante 4GB di RAM e 64GB di storage al prezzo di 199 euro e nella colorazione Midnight Frost. Entrambi arriveranno in Italia a partire da novembre.