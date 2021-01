OPPO Find X3 Pro: secondo i leak queste le foto ufficiali

Se il famoso leaker Evan Blass ha centrato il bersaglio anche questa volta, ci troviamo davanti alle prime immagini dell’OPPO Find X3 Pro. Lo smartphone sarà il prossimo flagship dell’azienda cinese mosso dalla Snapdragon 888 e da una scheda tecnica di tutto rispetto.

Le foto ci mostrano il top di gamma in ogni suo punto e da ogni lato, nulla viene lasciato all’immaginazione. Ci sono anche i colori che, oltre al nero, saranno il bianco è un verde olivastro. Frontalmente sarà solo nero.

Partiamo subito dalla parte posteriore con la fotocamera che non sarà contenuta nella solita isola ma si posizionerà in una sorta di promontorio. Qui 3 grandi sensori fotografici con un ulteriore sensore più piccolo e un flash a led. Sia l’obiettivo principale che quello grandangolare saranno dotati di un sensore da 50 MP, mentre il teleobiettivo è presente e con una risoluzione da 13 MP. Il sensore più piccolo del lotto è anche quello che è stato tanto chiacchierato: realizzerà Super macro precise e a fuoco da una distanza davvero molto ravvicinata.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, i rumors emersi lo dipingono avente un display da 6,7 pollici curvo ai lati in risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Fotocamera frontale in alto a sinistra. Saranno presenti anche il Super VOOC 2.0 e il VOOC Air, rispettivamente la ricarica super rapida via cavo e quella rapida via wireless.

Quando sarà presentato il nuovo OPPO Find X3 Pro? Sempre Evan Blass riporta che le date più plausibili sarebbero intorno a marzo o aprile.