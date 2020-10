Oppo Reno4 Series e Watch, ecco prezzi e offerte pre-order per l’Italia

La serie di smartphone Oppo Reno4 è finalmente ufficiale anche per l’Italia ed arriva sul suolo nazionale in compagnia del primo smartwatch con sistema operativo Wear OS dell’azienda cinese. I preordini sono aperti e Oppo prevede diversi bonus per chi vorrà prenotare i prodotti.

La serie Oppo Reno4 l’avevamo già conosciuta grazie alla presentazione avvenuta in Cina nei mesi passati e ora è finalmente disponibile anche nel nostro Paese. Gli smartphone presentati per l’Italia sono Oppo Reno4, Reno4 Pro e Reno4 Z, quest’ultimo conosciuto in Oriente come Oppo A92s. Tutti i dispositivi, comprese le due versioni di Oppo Watch da 41mm e 46 mm, saranno disponibili a partire dal 15 ottobre, tuttavia i preordini sono aperti già in questo momento.

Gli utenti che decideranno di prenotare o acquistare uno degli smartphone e che si registreranno sul sito www.oppopromo.it entro il 30 novembre avranno diritto a ricevere uno tra i seguenti prodotti in regalo:

Pre-ordine Oppo Reno4 Pro: cuffie over-ear Bang & Olufsen Beoplay H4

Pre-ordine Oppo Reno4: auricolari true wireless Oppo Enco Free

Pre-ordine Oppo Reno4 Z: auricolari true wireless Oppo Enco W31

Oppo Reno4, che ricordiamo ha un display da 6,4″ FullHD, un SoC Qualcomm Snapdragon 720G e 8GB di RAM, è proposto al prezzo di 599,00 euro. Oppo Reno4 Pro, che porta sul piatto anche una frequenza di aggiornamento di 90Hz per il display, è pre-ordinabile al prezzo di 799,00 euro mentre Oppo Reno4 Z, con CPU Mediatek Dimensity 800, è il più economico della gamma con un prezzo di 399,00 euro.

Oppo Watch, uno dei pochissimi smartwatch dotati del chip dedicato ai wearable Qualcomm Snapdragon 3100 ed il primo con display curvo su due lati, si può prenotare nelle varianti da 41mm e 46mm al prezzo di 249,00 euro e 299,00 euro rispettivamente.