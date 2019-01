Pixel 3 e Pixel 3 XL: arriva il supporto HDR su Netflix

Pixel 3 e Pixel 3XL supportano lo streaming di contenuti in HDR su Netflix. Gli smartphone Google non sono ancora presenti nella pagina dedicata del colosso dello streaming online on demand, ma ci sono pochi dubbi circa la compatibilità. Molti utenti, infatti, hanno visto comparire l’icona HDR durante la visione dei contenuti multimediali che la supportano.

Per il momento, la diffusione non è per tutti. Come sempre, l’update avverrà in maniera graduale e potrebbero volerci alcuni giorni prima di poter godere dell’estesa gamma di colori offerta dall’opzione HDR. Ricordiamo, però, che la funzionalità è disponibile solamente per chi ha sottoscritto l’abbonamento Premium da 13,99 euro al mese.

Pixel 3 e Pixel 3 XL andranno a riempire una lista che vede già la presenza di smartphone come Huawei Mate 20, LG V40, Razer Phone, Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ3 e molti altri ancora. La lista dei dispositivi che supportano la modalità HDR10 è presente sul sito ufficiale Netflix a questo link.

Per quanto gli smartphone dell’azienda di Mountain View non siano ancora presenti ufficialmente nella lista, la quantità delle segnalazioni lascia spazio a pochi dubbi. Inoltre, solitamente i dispositivi supportati vengono aggiunti in maniera rapida alla lista dalla società. Dunque, verificate se il vostro Pixel ha già ricevuto il supporto altrimenti non vi resterà che aspettare ancora qualche giorno.