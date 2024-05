POCO F6 e F6 Pro vogliono dominare la fascia media, specifiche top e un prezzo che farà gola a molti!

POCO, brand di Xiaomi che affianca Redmi nella fascia media di mercato, ha annunciato ufficialmente la sua nuova serie F6, composta da POCO F6 e POCO F6 Pro. Questi smartphone puntano ad offrire prestazioni elevate e un'esperienza d'uso superiore in una fascia di mercato in cui i concorrenti sembrano essersi un po' accontentati per quanto riguarda le specifiche. Con delle offerte di lancio che faranno davvero gola a molti, riusciranno a conquistarvi?

POCO F6 Pro

Il POCO F6 Pro si distingue immediatamente per il suo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo schermo che l'azienda chiama "Flow AMOLED" garantisce una luminosità di picco di 4.000 nit e utilizza la tecnologia di oscuramento PWM a 3.840Hz, certificata TÜV Rheinland, per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Il cuore pulsante del POCO F6 Pro è il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, noto per essere il SoC scelto dai principali top di gamma dello scorso anno. Questo processore, combinato con il sistema operativo Xiaomi HyperOS basato su Android 14, dovrebbe assicurare fluidità e reattività da vero top di gamma. Con opzioni di memoria e archiviazione fino a 16GB di RAM e 1TB di storage, il dispositivo è pronto a gestire qualsiasi applicazione o gioco senza problemi.

Il sistema di fotocamere del POCO F6 Pro comprende una fotocamera principale con sensore OmniVision Light Fusion 800 da 50MP stabilizzato otticamente (OIS) e accompagnato da una lente dall'apertura f/1.6, una fotocamera secondaria grandangolare da 8MP e un ultimo sensore macro da 2MP. Nel foro al centro del display troviamo infine una fotocamera da 16MP dedicata ai selfie.

Il comparto fotografico non è completo come quello di un flagship, però per contenere il prezzo da qualche parte bisogna scendere a compromessi. POCO sembra però non aver voluto rinunciare a nient'altro!

Il POCO F6 Pro è alimentato da una batteria da 5.000mAh, progettata per durare tutto il giorno. La tecnologia di ricarica rapida HyperCharge a 120W permette di ricaricare completamente il dispositivo in soli 19 minuti, un vero vantaggio per chi è sempre in movimento.

Disponibile nelle eleganti colorazioni Black e White, il POCO F6 Pro presenta un design con vetro piatto e bordi curvi in metallo, conferendo al dispositivo un aspetto sofisticato e moderno.

POCO F6

Il POCO F6 non è da meno in termini di qualità del display. Dotato di un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre una luminosità di picco di 2.400 nit e può mostrare, come il display del fratello maggiore, fino 68 miliardi di colori.

Lo smartphone è mosso dal nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un processore progettato per offrire prestazioni di alto livello che si posiziona solo leggermente alle spalle del chip del modello Pro.

Il sistema di fotocamere del POCO F6 include una tripla fotocamera principale con un sensore Sony IMX882 da 50MP e un sensore ultra-grandangolare da 8MP. La combinazione di OIS (Stabilizzazione Ottica dell'Immagine) ed EIS (Stabilizzazione Elettronica dell'Immagine) dovrebbero garantire anche in questo caso foto di buona qualità. Nella parte frontale è presente un'ulteriore fotocamera, questa volta da 20MP.

Il POCO F6 è equipaggiato con una batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica a 90W, raggiungendo il 100% di carica in circa 30 minuti.

Disponibile in tre colori, Black, Green e Titanium, ha un design moderno e finiture di buona qualità che rendono il dispositivo accattivante e piacevole da usare.

Prezzi e disponibilità

POCO F6 Pro e il POCO F6 sono già disponibili su mi.com, po.co e Amazon. Ecco i dettagli sui prezzi e le configurazioni:

POCO F6 Pro:

12GB/256GB | 579,90€

12GB/512GB | 629,90€

16GB/1TB | 699,90€

POCO F6:

8GB/256GB | 449,90€

12GB/512GB | 499,90€

Dal 23 maggio ore 13:00 fino al 30 maggio ore 23:59, entrambi gli smartphone saranno disponibili con offerte early bird sul sito ufficiale mi.com:

POCO F6 - 8GB/256GB | 389,90€

POCO F6 - 12GB/512GB | 419,90€

POCO F6 Pro - 12GB/256GB | 499,90€

POCO F6 Pro - 12GB/512GB | 549,90€

POCO F6 Pro - 16GB/1TB | 599,90€

La serie POCO F6 rappresenta un salto di qualità significativo per il brand, consolidando la sua posizione nel mercato di quelli che in molti definiscono "flagship-killer". Con specifiche tecniche avanzate, un design elegante e prezzi competitivi, POCO F6 e POCO F6 Pro riusciranno di certo ad attirare l'attenzione.