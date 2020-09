Quest’anno non ci sarà OnePlus 8T Pro, è ufficiale

L’azienda ha confermato ufficialmente che non ci sarà una variante Pro di OnePlus 8T, ma invita gli utenti più esigenti a continuare ad orientarsi verso il sempre valido OnePlus 8 Pro.

La notizia potrebbe cogliere di sorpresa quegli utenti che avevano rinunciato all’acquisto di OnePlus 8 Pro in attesa della versione migliorata, tradizionalmente in arrivo verso fine anno e distinta dall’aggiunta del suffisso “T”. In fondo sono ormai 3 generazioni di prodotti che l’azienda ci ha abituati a presentare anche una variante Pro dei propri smartphone: era successo in concomitanza del lancio di di OnePlus 7, OnePlus 7T e OnePlus 8.

A dare la conferma di questa notizia ci ha pensato nientemeno che il CEO dell’azienda Pete Lau che con il suo profilo sul social cinese Weibo, Liu Zuohu, ha deciso di mettere a tacere i possibili rumor. Lau ha invitato gli utenti alla ricerca di uno smartphone di “livello Pro” ad orientarsi verso l’acquisto di OnePlus 8 Pro, in quanto quello rimarrà l’unico top di gamma dell’azienda per quanto riguarda quest’anno.

In fondo, dopo il lancio della variante Pro di OnePlus 7T che non offriva grosse migliorie rispetto a OnePlus 7 Pro, l’azienda era stata un po’ criticata e probabilmente non ha voluto ripetere la stessa esperienza. Presentare sul mercato un nuovo prodotto che non porta con sé grosse novità solo per poter dire di avere un nuovo dispositivo a catalogo, non è una strategia che è piaciuta agli utenti più legati alle origini del brand e alla vecchia strategia di mercato che l’azienda portava avanti.

Ciò non significa che il nuovo smartphone che verrà presentato dall’azienda sia meno interessante. OnePlus 8T dovrebbe essere equipaggiato con un display a 120Hz, una batteria da 4.500mAh e una nuova tecnologia di ricarica rapida cablata, secondo le ultime informazioni a nostra disposizione.