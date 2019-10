Redmi Note 8T si avvicina, ecco la probabile scheda tecnica

Redmi Note 8T risulta disponibile al preordine su Giztop a 199 dollari. Il sito di e-commerce conferma la scheda tecnica che risulta identica al Redmi Note 8, fatta eccezione per la presenza dell'NFC.

Redmi Note 8T potrebbe essere molto presto realtà. Lo smartphone, infatti, è già disponibile al preordine su un sito di e-commerce (Giztop) con tanto di caratteristiche tecniche e prezzo di vendita che attualmente è di 199 dollari. A questo punto, manca solo l’ufficialità da parte della società cinese. Ad ogni modo, ora possiamo dare uno sguardo più approfondito a quella che sembra essere la scheda tecnica.

Come già detto, parliamo di un dispositivo di fascia media la cui differenza con il modello base Redmi Note 8 sarebbe solamente la presenza del supporto NFC nel nuovo modello. Sulla base della descrizione del prodotto presente sul portale, infatti, sembra confermato il processore Snapdragon 665 di Qualcomm abbinato 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna.

Proprio come il modello base, sul retro vengono identificate quattro fotocamere con un sensore principale da 48 Megapixel accoppiato a un secondo grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel (macro e profondità di campo). Mentre la fotocamera frontale da 13 Megapixel risulta incastonata in un notch a goccia.

Il display, infine, è un pannello da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 19,5:9. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. Quasi certa, invece, la presenza a bordo di Android 9 con personalizzazione dell’interfaccia grafica MIUI 10. Insomma, il quadro è completo. Non ci resta che attendere che Redmi faccia una comunicazione ufficiale in merito.