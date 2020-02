Samsung Galaxy A51 già al 25% di sconto su eBay!

Vi segnaliamo un’ottima notizia per chiunque fosse a caccia del nuovissimo e ambito Samsung Galaxy A51, lo smartphone annunciato dall’azienda coreana alla fine dello scorso anno, e arrivato sul mercato proprio nel corso dell’ultimo mese. Arrivato con un prezzo di lancio non proprio abbordabile per un dispositivo di fascia media (ben 389,00€), A51 è sorprendentemente già in sconto su eBay, dove ha raggiunto l’ottimo prezzo di 289,99€, con un risprmio netto di ben 99 euro sul prezzo di acquisto!

Caratterizzato da un sistema di quattro fotocamere posteriori, Galaxy A51 disponde di un sensore principale da ben 48 Megapixel, abbinato a un grandangolare da 12 Megapixel, a un sensore di profondità da 5 Megapixel e un ultimo da 5 Megapixel per le macro. Per la parte frontale, Samsung ha scelto il foro sul display per la fotocamera da 32 Megapixel posizionata però al centro dello schermo. Il design è pulito e senza cornice, e garantisce all’utente di poter godere appieno dell’ampio e ottimo dispaly SuperAMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) e sensore biometrico per le impronte digitali integrato.

Il cuore pulsante di Galaxy A51 è invece rappresentato dal Soc Exynos 9611 accompagnato dalla GPU Mali-G72 per prestazioni adatte a chiunque cerchi un dispositivo funzionale, svelto ma senza troppe pretese, perfetto per la vita di tutti i giorni, grazie soprattutto all’ottima batteria da 4.000 mAh, in grado di soddisfare il bisogno energetico dello smartphone per l’intera giornata. Funzionale, esteticamente bellissimo e dalle funzionalità accattivanti, A51 è la scelta ideale per chi cerca un buono smartphone senza investire troppo, soprattutto visto l’invitante prezzo di oggi su eBay!

